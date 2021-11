Chi è e cosa fa nella vita il compagno di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è in coppia dal 2007, ma sapete chi è e che lavoro fa il compagno con cui condivide la vita e che le ha dato un figlio?

E’ uno dei volti televisivi più amati e fin dal suo esordio sul piccolo schermo negli anni ’90 il suo successo non si è mai arrestato. Nata nel 1978 a Barcellona da padre italiano e madre catalana, Vanessa Incontrada è cresciuta a Follonica, in provincia di Grosseto.

Modella fin dall’età di 17 anni, ha condotto trasmissioni molto popolari ed è anche diventata una bravissima attrice di fiction. Una vita professionale molto soddisfacente, ma per Vanessa è importantissima anche la famiglia che ha creato con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal.

I due si sono conosciuti nel 2007 quando entrambi erano impegnati: lui era sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato di Vanessa. Un amore nato quindi con molte difficoltà, ma che a quanto pare ha resistito a critiche e pettegolezzi.

Scopriamo allora qualcosa in più dell’uomo che ha reso felice l’amatissima attrice!

Chi è Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada

Proprio a proposito di questa tormentata relazione, la Incontrada aveva rivelato al magazine Amica: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba”.

Capelli e barba brizzolati, Rossano Laurini lavora come direttore artistico di alcune discoteche di Follonica. Dal precedente matrimonio durato 12 anni con Chiara Palmieri ha avuto una figlia, Diletta.

Dagli scatti postati sui social si può notare come Vanessa e il suo compagno abbiano costruito una bellissima famiglia allargata dove regna l’amore e l’armonia.

Che dire, una coppia davvero strepitosa. Siete d’accordo?