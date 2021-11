Sembrerebbe proprio che Patrizia Pellegrino sia una nuova concorrente del GF Vip, ma chi è? Conosciamo tutto quello che occorre sapere.

Un’indiscrezione davvero choc: Patrizia Pellegrino potrebbe essere una delle nuove concorrenti del GF Vip! Il condizionale, sia chiaro, è d’obbligo, perché fino a questo momento nessuno è intervenuto in merito!

Alla fine è proprio vero: questa sera, Lunedì 22 Novembre, entreranno nuovi concorrenti nella casa del GF Vip. Come facciamo a saperlo? Beh, la risposta è semplicissima: l’ha annunciato proprio Alfonso Signorini nel corso dell’ultima diretta del reality. Al momento, sia chiaro: non abbiamo tantissime informazioni in merito. Da quanto si legge da Davide Maggio, però, sembrerebbe proprio che, tra qualche ora, faranno il loro ingresso Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. In attesa, però, di scoprire se l’indiscrezione è reale, cerchiamo di capire qualche cosa in più sull’amatissima napoletana. Sappiamo benissimo che la Pellegrini è un volto amato ed apprezzato del piccolo schermo, ma siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei?

Leggi anche –> Anticipazioni GF Vip, puntata del 22 Novembre: il momento che più attendevamo

Patrizia Pellegrino, chi è: età, Instagram e vita privata

A quanto pare, quindi, sarà proprio Patrizia Pellegrino ad entrare nella casa del GF vip nel corso di questa nuova puntata del reality. Ed ad unirsi al gruppo. In attesa, però, di poterla vedere questa sera, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Leggi anche –> Patrizia Pellegrino, vita privata: chi è l’ex marito e quanti figli ha

Nata a Torre Annunziata il 28 Luglio del 1962, ha compiuto il suo debutto nel mondo del cinema poco meno che ventenne. Era esattamente il 1981 quando prende parte al film ‘Onore e Guapparia’ di Tiziano Luongo. E, Da quel momento, spicca letteralmente il volo. Dopo il suo esordio sul grande schermo, infatti, Patrizia compie anche il suo debutto in televisione. Prendendo parte, quindi, a diversi programmi nostrani. A partire, quindi, ‘Scoprifuoco’. Fino a ‘Odeon’. Nel frattempo, però, inizia anche la sua carriera da cantante e conduttrice. Impossibile, infatti, dimenticare ‘Chewing gum show’, ‘Sereno Variabile’ e tantissimi altri. Altamente riconoscibile, infine, è anche la sua carriera da attrice e personaggio televisivo. La Pellegrino, infatti, ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi nel 2004.

Cosa sappiamo della sua vita privata? Da quanto si apprende, sembrerebbe che ad oggi Patrizia Pellegrino sia single. E che sia mamma di tre splendidi figli. I primi due, Arianna e Tommaso, sono nati dal suo matrimonio con Pietro Antisari Vittori. E l’ultimo, di nome Victor, invece, è stato adottato dalla Russia. Nel 2013, infine, si è ufficialmente separata dall’imprenditore Stefano Todini, sposato nel 2005.

Il drammatico momento

Nel corso di una sua intervista a Domenica Live, Patrizia Pellegrino ha raccontato di aver scoperto per puro caso di aver avuto un tumore al rene. E di essere stata operata con urgenza. “Ho rischiato di morire”, ha detto la conduttrice alla padrona di casa.

Farete il tifo per lei?