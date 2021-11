Come finirà Gomorra 5? Anticipazione shock: “Un dolore che lascia senza forze”

L’anticipazione di Salvatore Esposito e Marco D’Amore sul finale di Gomorra 5: “Gli spettatori non avranno le parole per commentare”.

Con grande gioia dei fan, Gomorra 5 è finalmente disponibile dallo scorso venerdì 19 novembre su Sky e Now. Dopo ben 4 stagioni di successo, è naturale che ci sia tantissima curiosità attorno a quello che vedremo stavolta e, soprattutto, attorno al gran finale che chiuderà per sempre una parentesi così speciale per il pubblico e per il cast.

Proprio a proposito dell’importante parentesi che ha rappresentato Gomorra – La serie, hanno parlato gli attori Marco D’Amore e Salvatore Esposito in un’intervista rilasciata a Fanpage.

“È un pezzo di vita a cui dobbiamo dire addio” – spiega Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano – “dobbiamo dire addio ai nostri personaggi con cui abbiamo vissuto tante esperienze positive e negative, però siamo contenti di aver vissuto questo percorso e siamo consapevoli che le nostre strade artistiche prima o poi si congiungeranno”.

Accanto a lui da sempre in quest’avventura, il collega e l’amico Marco D’Amore che dirige i primi cinque episodi della stagione: “Ricominciamo dal finale del film ‘L’immortale’, da quell’esca lanciata allo spettatore” dice alludendo all’incontro nell’ultima scena del film tra i due personaggi.

Ma sul finale cosa hanno anticipato le due star della serie?

Gomorra 5, la clamorosa anticipazione di Marco D’Amore e Salvatore Esposito

Proprio in questo periodo i due protagonisti della strepitosa serie hanno pubblicato due libri: “Lo sciamano” (Sperling & Kupfer) di Salvatore Esposito e “Vesuvio” (DeAgostini) di Marco D’Amore. Un progetto a cui, a quanto pare, Esposito vorrebbe dare continuità in futuro.

Sul finale che attende gli spettatori, il volto di Genny Savastano ha poi spoilerato: “Abbiamo fatto una scommessa: nei primi dieci minuti, gli spettatori non avranno le parole per commentare quello che hanno visto. Il carico di tensione che si porteranno dietro sarà un mix pazzesco di sentimenti. Alla fine, è come quando tu dopo un forte dolore piangi così tanto da essere senza forze”.

Una dichiarazione che aumenta ancora di più l’interesse verso questa quinta stagione che ha tutta l’aria di essere imperdibile!