Cortesie per gli ospiti: il nuovo giudice è un sex symbol, meravigliosa sorpresa per i telespettatori della trasmissione di Real Time.

Manca sempre meno all’inizio di una nuova edizione di Cortesie per gli ospiti. Si tratta dell’edizione numero otto della trasmissione di Real time, in cui due coppie di concorrenti si sfidano con l’obiettivo di far trascorrere agli avversari e ai giudici una giornata speciale: che sia pranzo o cena, i giudici sono pronti ad esaminare ogni minimo dettaglio, dall’arredamento al comportamento dei padroni di casa. Ma, a proposito di giudici, c’è un’importante novità!

Dopo l’addio al programma di Diego Thomas, che ha lasciato il suo ruolo di giudice di Cortesie degli Ospiti dopo tre anni, c’è una new entry nel cast della trasmissione! Curiosi di scoprire a chi andrà il suo posto e chi sarà il nuovo giudice? Vi sveliamo tutto!

Nuovo giudice a Cortesie per gli ospiti: si tratta di un amatissimo attore

Una new entry assoluta nello show di Real Time. Al posto dell’architetto e interior designer Diego Thomas sta per arrivare un nuovo giudice, che è un volto amatissimo della nostra tv: lo abbiamo visto anche come naufrago a L’Isola dei famosi, dove ha vinto nell’edizione del 2006! La notizia del suo approdo a Cortesie per gli ospiti è stata riportata da DavideMaggio.it. Di chi parliamo?

Di Luca Calvani, ex modello e attore di cinema, teatro e tv. Di recente lo abbiamo visto come inviato a Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv 8. Per lui, ora, un’avventura del tutto nuova nel reality show di Real Time!

Luca Calvani si unirà ai giudici Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi, che restano nel cast della trasmissione. Noi non vediamo l’ora di seguire i nuovi episodi della trasmissione di Real Time e vedere le nuove avvincenti sfide a colpi di bon ton e prelibatezze culinarie. E voi siete pronti per una nuova edizione?