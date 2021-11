Csaba dalla Zorza di Cortesie per gli ospiti ha pubblicato un annuncio che ha lasciato tutti senza parole: di cosa si tratta.

Cortesie per gli ospiti è un programma molto seguito in onda su Real Time. In ogni puntata due coppie si sfidano. Qui viene offerto un pranzo o una cena ai tre giudici e alla coppia rivale. Sono i giudici, e allo stesso tempo conduttori del format, a dare un parere, ognuno nel suo campo specifico. C’è chi si occupa dell’arredamento della casa, del modo di apparecchiare la tavola e di intrattenere gli ospiti, o per il modo di posizionare le portate.

Fin ad ora, i giudici sono stati Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Ma qualche giorno fa, l’architetto, ha annunciato, tramite un post social, che non sarà presente nelle nuove puntate. Al suo posto, è stato scelto l’attore e conduttore Luca Calvani. Ma negli ultimi giorni non sono mancati gli annunci e le notizie e non solo Thomas ha spiazzato i fan, ma anche Csaba dalla Zorza. La conduttrice ha dato una notizia ai suoi follower.

Csaba Dalla Zorza di Cortesie per gli ospiti: l’annuncio è arrivato all’improvviso, di cosa si tratta

Negli ultimi giorni è arrivata una notizia che ha spiazzato i fan dell’amato programma, ovvero Cortesie per gli ospiti. Diego Thomas, architetto e interior designer, ha annunciato, tramite il suo canale social, che non sarà presente nelle nuove puntate: “Carissime amiche e carissimi amici, a voi che mi seguite rendo partecipi prima di tutti di una scelta che ho fatto, dopo più di tre anni, 298 puntate e 596 cene, non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti”.

Thomas, a quanto pare, ha deciso di dedicarsi, per il momento, ad altro. Ma anche Csaba dalla Zorza ha sorpreso i follower. La conduttrice ha lasciato un annuncio social, lasciando tutti senza parole. Ma di cosa si tratta? Niente di preoccupante, Csaba non lascia Cortesie per gli ospiti, ma è pronta ad intraprendere un nuovo progetto.

“Il 28 giugno mi trovavo in Puglia, ero lì per lavoro, quando una telefonata ha aperto il mio mondo a una nuova opportunità. Accettare di dirigere una rivista di arredamento e design non è stato immediato… eredito un giornale che amo, e mi sento colma di gratitudine“, questo è un estratto dell’Editoriale di dicembre, come ha riportato la conduttrice. Ebbene, la notizia è magnifica! Csaba dalla Zorza è pronta a dirigere la rivista di arredamento e design Marie Claire Maison Italia!