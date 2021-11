È diventata mamma per la prima volta: l’annuncio a sorpresa dell’attrice arriva in un giorno speciale; i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima attrice è diventata mamma per la prima volta! L’annuncio dei neo genitori arriva in un giorno davvero speciale, in occasione del compleanno del neo papà! “Vederti diventare non solo papà ma super papà mi riempie piena di gioia”, scrive l’attrice sui social.

“Il miglior regalo di compleanno che tu possa mai desiderare”, scrive invece il neo papà. Entrambi hanno pubblicato degli scatti in cui stringono il loro piccolo appena nato. Curiosi di scoprire i dettagli di questa dolcissima notizia?

LEGGI ANCHE ——->È arrivata la conferma! L’amatissima attrice è ritornata in scena: la notizia che tutti attendevano con ansia

L’attrice è diventata mamma per la prima volta: il dolce annuncio sui social

“Vederti dare alla luce Rumi Ray è stato davvero un miracolo, sei proprio una guerriera”, è la dedica che Cory Tran ha scritto alla sua Freida Pinto! L’attrice e modella indiana, 37 anni, è diventata mamma del suo primo bebè, nato proprio dall’amore col fotografo Cory Tran, che ha sposato in gran segreto. Ed è proprio in occasione del compleanno di Cory che la coppia ha annunciato la nascita del loro bebé, postando le prime foto in compagnia del piccolo Rumi Ray.

L’attrice, che abbiamo apprezzato tantissimo in grandi film come The Millionaire e Immortals, è convolata a nozze col fotografo durante il lockdown, in gran segreto: a rivelare la notizia è stata proprio lei, durante una puntata del Kelly Clarkson Show, quando ha corretto la conduttrice specificando che Cory non era più il suo fidanzato ma suo marito.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma per la prima volta: benvenuta Cloe!

LEGGI ANCHE —>“Non pensavo di diventare mamma alla mia età”: l’annuncio dolcissimo

Un amore che procede a gonfie vele, quello tra Freida e Cory, i cui post sono stati invasi dai likes e messaggi di auguri di fan, amici e colleghi. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri auguri ai neo genitori! E benvenuto al mondo piccolo Rumi Ray.