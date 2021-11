Al Grande Fratello Vip gli occhi di tutti cadono sul dettaglio firmato di Sonia Bruganelli, conoscete il prezzo? È davvero da urlo!

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Il suo ruolo come opinionista è sempre molto preciso e spesso si è venuta a scontrare con la sua rivale e collega Adriana Volpe. Ultimamente i nostri occhi sono caduti su un dettaglio della Bruganelli che ci ha fatto impazzire! Sapete quanto costa?

La moglie di Paolo Bonolis, la bella Sonia Bruganelli, non ha mai nascosto la sua passione per il lusso e per gli accessori di moda all’ultimo grido. Ad ogni nuova puntata del GF Vip sfoggia altissimi e griffati tacchi a spillo, di cui l’ha detto chiaramente, non riesce proprio a rinunciare. Per l’abbigliamento sceglie sempre dei look composti ma d’effetto, supportando anche gli stilisti emergenti. Tra tutti i suoi accessori però, ne è saltato subito agli occhi uno davvero prezioso che fa brillare i suoi occhi di ghiaccio, lo avete notato? Il prezzo è veramente da capogiro!

Leggi anche GF Vip, Sonia Bruganelli toglie sempre le scarpe in diretta: sapete quanto costano?

GF Vip: il dettaglio di Sonia Bruganelli ha un prezzo da urlo!

Il chiacchierato dettaglio di Sonia Bruganelli, che ormai lo indossa sempre più spesso, è niente meno che il girocollo rigido della collezione Love di Cartier. Il suo modello è oro giallo 18 carati. Il marchio in questione si sa, è extra lusso, infatti il suo prezzo è veramente da far girare la testa. Quanto costa?

Leggi anche Sonia Bruganelli: “Paolo millantava ricchezze che non aveva”, Bonolis risponde a tono

Il prezzo del gioiello sul sito ufficiale di Cartier è di 14.500 euro. Un prezzo davvero alto, che però viene giustificato dal materiale prezioso con cui è fatto, oro puro. Inoltre la firma Cartier è rinomata nel mondo per l’incredibile eleganza e cura nella realizzazione dei prodotti, grazie agli artigiani che ci lavorano.

Sappiamo che la Bruganelli adora il mondo del lusso e spende volentieri i suoi soldi per vestiti, scarpe e accessori incredibili. Questo collier è già diventato un’icona di stile, indossato da tantissime donne sia in Italia che all’estero, come Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci, Wanda Nara e molte altre. Abbiamo visto che l’opinionista Sonia Bruganelli l’ha indossato più volte durante le prime serate live del Grande Fratello Vip. Come darle torto, il gioiello color oro sta praticamente bene su tutto. Con la sua estrema semplicità dona un pò di luce a ogni outfit indossato.

Leggi anche Sanremo 2021, Arisa stupisce in rosso ma il bracciale è stratosferico: indovinate quanto costa

Non vediamo l’ora di vedere se Sonia Bruganelli ci sorprenderà con altri look o accessori incredibili!