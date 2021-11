Era davvero giovanissima quando ha vinto il Festival di Sanremo nel 1996, ma cosa fa oggi? Com’è cambiata la sua vita dopo 25 anni.

È finalmente arrivata la notizia che aspettavamo da tempo: Amadeus farà il Festival di Sanremo del 2022. Seppure nel corso della conferenza stampa dell’ultima edizione, il conduttore aveva chiaramente detto di non avere intenzione di un ‘terzo Sanremo’, sembrerebbe proprio che l’amatissimo direttore artistico sia pronto ad un terzo anno della manifestazione musicale davvero imperdibile.

Leggi anche –> Dalla vittoria a Sanremo nel 1989 ad una carriera incredibile: qui era agli esordi, ma sapete dirci chi è?

Correva esattamente il 1951 quando, per la prima volta in assoluto, è andato in onda il Festival di Sanremo. Da quel momento, sono trascorsi ben 70 anni ed abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissimi vincitori. Tra questi, non possiamo fare a meno di ricordarci di lei. Correva esattamente il 1996 quando, davvero giovanissima, l’amatissima cantante conquistava il palco dell’Ariston con il singolo ‘Non ci sto’. E, da quel momento, cavalcava l’onda del successo. Sono trascorsi esattamente 25 anni dalla sua vittoria, eppure sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi e com’è cambiata la sua vita. Siete pronti a sapere ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> La sua voce è inconfondibile: ha vinto Sanremo nel 2003, ma cosa fa oggi?

Ha vinto Sanremo nel 1996: com’è oggi la sua vita dopo 25 anni

Il suo esordio musicale è avvenuto esattamente nel 1995. In proprio in quell’anno che la cantante, davvero giovanissima, si faceva conoscere sul palco di Sanremo nella sezione Giovani. E ne è usciva da vincitrice. Da quel momento, la sua carriera ha preso letteralmente il volo. Non soltanto, infatti, ha vinto la stessa manifestazione, questa volta la gara dei big, l’anno dopo, ma ha cavalcato la cresta dell’onda. Sono trascorsi ben 25 anni dalla sua vittoria, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Leggi anche –> Sanremo 2022, perché non ci sarà Fiorello? Lo spiega chiaramente Maurizio Costanzo

Dopo il suo trionfo a Sanremo nel 1996, Syria ha cavalcato l’onda del successo. Ed è diventata una cantante amatissima ed apprezzatissima. Oggi, però, cosa fa? Forse non tutti lo sanno, ma proprio recentemente la splendida romana è stata protagonista, nonché sua vincitrice, del programma ‘Star in the star’. Ma non solo. Da come abbiamo potuto constatare dal suo canale Instagram, oltre che cantante, Syria oggi è mamma, moglie e dj.

Vi piacerebbe rivederla sulla scena musicale nostrana?