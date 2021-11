Nicola Pisu racconta il suo dramma: “Al liceo mi bullizzavano, mi sputavano e picchiavano”, un racconto veramente terribile.

Nicola Pisu, figlio della celebre Patrizia Mirigliani, si apre in puntata e rivela un dramma del suo passato: un racconto terribile di bullismo e solitudine. A pochi giorni dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Pisu affronta i fantasmi del suo passato.

Durante il percorso all’interno della casa Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha dimostrato moltissime cose di sé, a partire dal suo bisogno di dare amore fino alle sue insicurezze e i suoi limiti, come tutte le persone. Fresco di uscita dalla casa, Nicola non perde occasione e durante un’intervista rivela racconti spiazzanti sul suo passato, specialmente nel periodo del liceo. Già è nota la sua battaglia contro le sostanze stupefacenti, che ormai Nicola si è lasciato alle spalle anche grazie all’aiuto di sua madre, ma c’è un altro dramma nella sua vita: il bullismo.

Nicola Pisu racconta il suo dramma: “mi bullizzavano al liceo”

Nicola Pisu racconta alla conduttrice Silvia Toffanini il suo passato e il suo presente durante la puntata di Verissimo sabato 20 novembre. La conduttrice mostra un video a Nicola Pisu che racconta un pò la sua vita, e gli chiede cosa si ricorda del periodo in cui veniva bullizzato. A quel punto Nicola Pisu racconta il suo dramma: “Per 5 lunghi anni sono stato bullizzato al liceo, ogni giorno. Ero molto timido quindi venivo preso di mira, sempre dagli stessi”. Nicola, che ormai oggi ha una nuova luce e una nuova forza scende nei dettagli e racconta che i bulli gli sputavano addosso e lo picchiavano occasionalmente. “Mi chiamavano di notte per insultarmi” aggiunge.

Un vero incubo per Nicola Pisu, che si è liberato di questo peso con sua mamma solo pochi mesi fa, ha raccontato. “Tornavo a casa piangendo ma non avevo il coraggio di dirlo né a mia madre né a nessuno, volevo solo scomparire”. Patrizia Mirigliani è stata quindi all’oscuro del dramma di suo figlio per tutti questi anni. Nicola si giustifica spiegano che prima ha dovuto metabolizzarlo per poi avere il coraggio di raccontarlo a qualcuno.

Per fortuna questa sofferenza è finita per Nicola Pisu, che ha l’occasione di rinascere grazie alla nuova vita e carriera che lo aspetta, noi gli auguriamo tanta felicità!