È stata la protagonista de ‘La signora del west’, ma avete mai visto com’è diventata oggi? Eccola qui: ne resterete davvero increduli!

La signora del west è stata una delle serie televisive più amate di inizi anni ’90. Andato in onda per la prima volta nel lontano 1993, la serie tv ha fatto compagnia i suoi telespettatori fino al 1998 per ben 6 stagione e 150 episodi. Insomma, dei numeri davvero impressionanti.

Tra i protagonisti indiscussi dell’amatissima serie tv, non si può fare a meno di ricordarci di lei. Stiamo parlando proprio di Jane Seymour, la magnifica attrice che per tutte e sei le stagioni ha vestito i panni di Michaela, incantando tutti i suoi telespettatori. Giovanissima e bellissima, l’attrice ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante dopo la serie tv. Ed ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla messa in onda, la bella Seymour occupa un posto nel cuore di tutti i suoi ammiratori. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che continua ad essere un’attrice amatissima ed apprezzatissima, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Sono trascorsi ben 23 anni dalla fine de la signora del west, ma non immaginerete mai com’è cambiata l’attrice.

Ve la ricordate ne La signora del west? Eccola oggi dopo 23 anni: impressionante!

Jane Seymour è stata una delle protagoniste de La signora del west che, in tutte le sue edizioni, ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Si può dire, infatti, che, dopo il ruolo di Michaela, l’attrice ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Ed ha avuto la possibilità, così, di interpretare tantissimi altri ruoli. Alcuni dei quali, tra l’altro, le sono valsi anche diversi riconoscimenti.

Quello che, però, noi adesso vogliamo chiedervi è: siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Appurato che, nel corso della serie televisiva, l’attrice era davvero giovanissima, siete curiosi di sapere com’è cambiata oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida Seymour abbia ben 70 anni. Volete vedere anche voi com’è diventata? Guardate un po’ qui:

Insomma, è davvero impressionante quello che stiamo vedendo. Saranno anche passati poco meno di 25 anni da La signora del west, ma la splendida Jane non soltanto è sempre fantastica, ma è anche identica alla sua Jane. Siete d’accordo con le nostre parole?