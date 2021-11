Maria Chiara Giannetta è la protagonista nella nuova serie Blanca: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Questa sera, su Rai Uno, parte una nuova serie televisiva, Blanca. La trama narra di una giovane che all’età di 12 anni perde la vista. Il suo sogno è quello di poter entrare in polizia. Quando si trova ad un passo dal realizzarlo, si scontra con la diffidenza degli altri.

Ma grazie alle abilità che ha sviluppato e al suo cane, Linneo, Blanca si rivela essere una detective dotata di uno ‘sguardo’ efficace. Questa serie è tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi. Per la sua realizzazione, c’è stata anche la consulenza artistica di Andrea Bocelli. La protagonista è l’attrice Maria Chiara Giannetta, è proprio lei ad interpretare la giovane. Ricordate dove l’abbiamo già vista?

Maria Chiara Giannetta è Blanca nella nuova serie di Rai Uno: dove abbiamo già visto l’attrice

La nuova serie Blanca parte questa sera, 22 novembre. In onda su Rai Uno, vede al centro dell’attenzione la protagonista, una ragazza che ha perso la vista a 12 anni. Il suo sogno è quello di poter entrare in polizia, ma si ritrova ad affrontare la forte diffidenza degli altri.

Maria Chiara Giannetta interpreta questo personaggio. Classe 1992, è nata a Foggia. Ha già recitato in diverse fiction e film: ricordate dove l’abbiamo vista? Tutto ha inizio quando era molto piccola. Maria Chiara comincia ad impegnarsi nel teatro, dove fa parte di diversi spettacoli. Nel 2014 ottiene un piccolo ruolo in Don Matteo. Due anni più tardi è nel cast della miniserie tv Baciato dal sole nel ruolo di Angela e nel secondo episodio della prima stagione della fiction L’allieva. Ha interpretato Mariella Santorini nella quarta stagione della serie Un passo dal cielo e sempre nello stesso anno è entrata nel cast della quarta stagione di Che Dio ci aiuti nel ruolo di Asia.

Prima ancora, nel 2016 ha esordito al cinema ne La ragazza del mondo. Ma la vera e propria svolta avviene nel 2018, quando, nella fiction che ha segnato il suo esordio in tv, Don Matteo, a partire dall’undicesima stagione, viene scelta per interpretare il Capitano dei carabinieri Anna Olivieri. Quest’anno, l’abbiamo vista in Buongiorno, Mamma! al fianco di Raoul Bova. Ma ha recitato anche in molti film al cinema. Ora, Maria Chiara Giannetta, è pronta a sorprenderci ancora una volta, nella nuova serie di Rai Uno, Blanca, nel ruolo della detective ipovedente Blanca Occhiuzzi.