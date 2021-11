Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, “Hai rotto i c***”: i messaggi vocali in diretta

Maria De Filippi a Tu si que vales ha fatto ascoltare alcuni messaggi vocali di Sabrina Ferilli, che ha esordito dicendo: “Hai rotto i c***”.

Tu si que vales ci sta regalando grandi emozioni. Il merito si deve ovviamente ai talenti che ogni sabato arrivano sul palco della trasmissione tanto amata. In ogni puntata, abbiamo modo di vedere numerose esibizioni, e tutte diverse.

Ma non mancano momenti molto divertenti, in cui sono protagonisti non solo gli artisti delle performance ma anche i giudici, ovvero Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, e c’è poi la giuria popolare, capitanata da Sabrina Ferilli. E’ proprio fra Maria e Sabrina che ne succedono di tutti i colori. Sono molto amiche e per questo c’è molta complicità. Diverse puntate fa, la conduttrice di Amici, ha fatto ascoltare davanti a tutti, alcuni messaggi vocali che l’attrice le manda. Quest’ultima ha esordito: “Hai rotto i c***”, scherzando.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli: la conduttrice fa ascoltare i messaggi vocali in diretta

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, sappiamo, sono molto amiche. Spesso, la conduttrice la invita ad Amici, in particolare durante il Serale. Ma da circa due mesi, le stiamo vedendo nello stesso programma, ovvero Tu si que vales.

Maria, insieme a Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti forma il gruppo dei giudici, mentre la Ferilli fa parte della giuria popolare. Molte volte le due donne si punzecchiano durante la puntata e le risate, in quei momenti, sono sempre assicurate. Diverse puntate fa, la conduttrice di Amici ha fatto ascoltare, davanti a tutti, alcuni messaggi vocali dell’attrice.

Quando Maria ha chiesto di poter far ascoltare i messaggi, la Ferilli ha esordito dicendo: “Hai rotto i c***con questi messaggi privati, bastaaa”. Maria ha detto di avere problemi di cervicale e che Sabrina le aveva fatto questo regalo. Ha fatto ascoltare i vocali, in cui l’amica glielo diceva, le svelava il prezzo e anche come dormire meglio, per evitare problemi di cervicale: “… è una cosa strana, perchè appena ti metti dici ‘dove c*** mi so messa”. Nei messaggi, l’attrice aveva capito che ancora non aveva utilizzato il regalo e ha detto: “Quindi non ci hai dormito, l’hai lasciato in ufficio, non ci ha dormito, che figlia de una m***”. In studio c’è stato un gran ridere, ovviamente Sabrina era molto ironica e sappiamo benissimo che tra le due c’è una grande amicizia.