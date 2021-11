Ricordate Massimiliano in Terra Nostra? L’abbiamo visto ben 20 anni fa, com’è oggi l’amatissimo attore.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana andata in onda su rete 4, dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Ha avuto un successo incredibile. Al centro dell’attenzione non abbiamo visto solo la classica storia d’amore travagliata, ma racconta anche della situazione degli emigrati italiani a fine Ottocento e delle loro speranze di poter vivere una vita migliore.

La storia parte dal 1888. Il tutto ha inizio su una nave di emigrati diretta in Brasile. Qui, due giovani, Giuliana e Matteo, si incontrano. Si innamorano e scoppia così la passione. Purtroppo si perdono tra la folla, quando la nave giunge sul porto di Santos. Da quel momento inizia l’odissea di “Terra nostra”. Giuliana viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, un grande amico di suo padre che la tratterà come una figlia. La giovane conoscerà il figlio del banchiere, Massimiliano, e la sua perfida madre, Jeanette. Ricordate il dolce Massimiliano? Sono passati 20 anni, vi mostriamo com’è oggi l’attore che l’ha portato in scena.

In Terra nostra ha interpretato Massimiliano. dopo 20 anni com’è cambiato l’attore

La storia d’amore tra Giuliana e Matteo ha appassionato i telespettatori. Terra nostra, però, non è la classica telenovela che racconta di un amore travagliato. Riporta anche della situazione degli emigrati italiani a fine ottocento.

Come detto sopra, i due giovani si perdono, tra la folla, una volta arrivati al porto di Santos. Ed è proprio da quel momento che comincia l’odissea di Terra Nostra. Giuliana viene accolta da un amico di suo padre, Francesco Magliano. Nella casa del banchiere, conosce anche il figlio, il dolce Massimiliano. Sono passati circa 20 anni da quando è andata in onda la telenovela, sapete com’è oggi l’attore che ha interpretato Massimiliano? Ecco una sua foto social:

Guardando lo scatto, l’avreste mai riconosciuto? Marcello Antony, pseudonimo di Marcello Couto de Farias, è un attore brasiliano, attivo al cinema e al teatro. Classe 1965, oggi appare molto diverso, i cambiamenti ci sono stati. Grazie al personaggio di Massimiliano in Terra nostra è divenuto famoso anche in Italia.