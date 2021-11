Perché Andrea Zenga non era presente al matrimonio del fratello Nicolò: spunta fuori la verità; a rompere il silenzio è stato proprio il neo sposo.

Fiori d’arancio per Nicolò Zenga e Marina Crialesi! Il figlio di Walter Zenga e la famosa attrice sono convolati a nozze a Roma. Una gioia immensa per la coppia, ma, sin dalle prime foto trapelate sui social, i fan hanno notato uno strano dettaglio: alle nozze non era presente nessuno della famiglia Zenga.

Non c’era papà Walter, col quale si è di recente ricongiunto, ma non c’era neanche il fratello Andrea: con lui Nicolò ha uno splendido rapporto. In tanti si sono chiesti quale potesse essere il motivo dell’assenza dell’ex gieffino al matrimonio del fratello. Ebbene, la risposta è arrivata proprio dal neo sposo, attraverso il suo canale Instagram. Scopriamo i dettagli.

Andrea Zenga, perché non è andato al matrimonio del fratello Nicolò? Parla lo sposo

Nicolò Zenga e Marina Crialesi si sono sposati, ma perché nessuno della famiglia dello sposo era presente alle nozze? In molti si sono posti questa domanda nelle ultime ore, notando gli assenti al matrimonio. In particolare, il fatto che non ci fosse Andrea, il fratello con cui Nicolò ha un legame davvero speciale. Il motivo dell’assenza è stato rivelato proprio da Nicolò, attraverso il suo canale Instagram.

Il figlio di Walter Zenga spiega di aver celebrato soltanto una cerimonia in comune, molto intima, in compagnia di damigelle e testimoni, prima del grande evento in chiesa. “Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi“, aggiunge Nicolò. Le famiglie hanno supportato gli sposi da lontano, come si legge nel messaggio postato su Instagram:

Tutto spiegato insomma e nessuno problema tra i due fratelli Zenga. A Nicolò e Marina tutti i nostri migliori auguri di cuore per l’inizio di questo nuovo capitolo insieme!