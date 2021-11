Piedi al limite, nessuno ha mai visto un alluce come quello di Kiara: il dottor Shaeffer resta sconcertato

In questo episodio di Piedi al limite, conosciamo Kiara: il suo alluce sinistro è il doppio di quello destro e ha perfino una seconda unghia.

Nel vedere l’alluce di Kiara si resta davvero di stucco: è come se avesse un doppio dito, infatti si vede una specie di seconda unghia. La ragazza racconta che le fa molto male e che i medici non hanno potuto far nulla per questo suo problema. E’ arrossato, rigido, intorpidito. Sente come un chiodo che le dà una fitta continua.

Le fa male finché non lo stacca da terra e, visto che lavora come cassiera, è costretta a stare in piedi molto tempo soffrendo non poco. Un disagio acuito dalle prese in giro della gente, soprattutto se si tratta di adulti, e anche dalle discriminazioni: addirittura il pedicure dall’estetista le è costato di più, racconta.

Stanca di lottare contro questa deformità, è decisa a consultare il dottor Shaeffer di Piedi al limite. Sarà il primo medico a vedere il suo dito perché non ha mai voluto mostrarlo a nessuno prima.

Piedi al limite, la risposta al problema di Kiara è vicina: finalmente scopre la verità

Visitando la paziente, il famoso dottor Brad Shaeffer è costretto ad ammettere che nella sua carriera fatta di casi davvero critici, non ha mai visto un alluce così. Osservando il dito da vicino, viene da chiedersi se sia grosso l’osso o se quelle enormi dimensioni siano dovute ad una massa di tessuto molle. Potrebbe anche trattarsi di un tumore.

Kiara ha portato nello studio del chirurgo una radiografia come lui le aveva chiesto: dalle lastre si vede che c’è un doppio osso, un secondo dito su cui si è formata una seconda unghia. Il suo alluce sinistro è formato da due dita in uno.

L’intervento dovrà servire a rimuovere l’ossicino e l’unghia in più rendendo il piede sinistro uguale a quello destro. Prima un’incisione giusto al centro del dito per rimuovere l’unghia, poi un’incisione sull’ossicino rimuovendo anche questo.

In sala operatoria, Shaeffer si accorge che l’osso in più risulta più attaccato del previsto all’altro, ma riesce finalmente a togliere questo pezzo in più. Tastando la zona, si accorge di qualcosa di strano e, facendo una radiografia nel bel mezzo dell’intervento, trova un altro pezzo di osso nascosto sotto la punta del dito di Kiara.

Eliminato anche questo problema, compito del chirurgo è cercare di ottenere il massimo anche dal punto di vista estetico: i due alluci dovranno risultare uguali. Come si vede da queste immagini, la missione è stata portata a termine con successo, Kiara ne sarà molto felice!