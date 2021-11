Nella famosa serie Beverly Hills 90210 ha vestito i panni della bella Kelly: il suo ruolo è del tutto indimenticabile, ma che fine ha fatto l’attrice oggi?

Avete mai seguito una puntata di Beverly Hills 90210? Andato in onda a partire dal 1990 fino al 2000, la serie tv è stata una di quelle che ha segnato la generazione di quegli anni. E che saputo appassionarli per ben 10 stagioni.

Leggi anche –> La sua morte in Beverly Hills 90210 ha sconvolto tutti, ma com’è diventato oggi l’attore? Vita stravolta

Concentrato sulle avventure di un gruppo di liceali di Beverly Hills, la serie televisiva ha iniziato a trattare importantissimi temi. A partire dalla droga fino all’alcolismo, sono davvero tantissime le tematiche che sono state affrontate. E che hanno saputo dare un tocco in più a quello che, sin da subito, si è dimostrato un successo planetario. Protagonisti indiscussi della serie tv, come tutti ricordate, vi era un gruppo di ragazzi. Tra questi, non possiamo fare a meno di dimenticarci della bella e dolce Kelly. Ricordate il suo ruolo? ‘Nemica’ di Brenda soprattutto per Dylan, la giovanissima attrice è stata una delle colonne portanti della serie tv. Ad oggi, però, cosa sappiamo? Appurato che sono trascorsi anni dalla serie tv, siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi?

Leggi anche –> Era la mamma dei gemelli Walsh in Beverly Hills 90210: oggi l’attrice ha 73 anni, il drastico cambiamento dopo l’addio alla serie

Che fine ha fatto dopo il successo di Beverly Hills 90210? Non tutti lo immaginano

Insieme a suo fratello Brandon, Kelly è stata una delle protagoniste indiscusse di Beverly Hills 90210. È proprio la coppia di fratelli che, a causa del lavoro di loro padre, si trasferiscono nella cittadina ‘elite’. Ed iniziano a frequentare il liceo, dove hanno la possibilità di conoscere diversi loro coetanei. Come dimenticare, ad esempio, la bella Donna. Oppure, il simpaticissimo Steve. E la splendida Brenda.

Leggi anche –> In Beverly Hills 90210 era il papà di Brandon e Brenda: le sue foto degli ultimi anni vi sorprenderanno

Ciascuno dei protagonisti di Beverly Hills 90210 ha saputo entrare nel cuore dei suoi telespettatori. Tra questi, non si può fare a meno di citare lei: Kelly! Ve la ricordate? Ecco. Sono trascorsi 20 anni, ma cosa fa oggi? Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bella Jennie Garth continui a lavorare come attrice. Non soltanto, infatti, l’abbiamo vista nel remake di Beverly Hills 90210 nei panni di Kelly, ma ha preso parte a tantissime altre serie tv di successo. Com’è diventata, invece, oggi? Beh, sembrerebbe che il tempo per lei non sia affatto passato. Guardate un po’ qui:

Cosa ci dite? Non è sempre splendida?