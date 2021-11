L’amatissima e celebre coppia finalmente ha accolto la loro bambina Flaminia, sono diventati genitori tris, che gioia!

Felicità incontenibile per la coppia di neo genitori, che ha da poco accolto la loro piccola Flaminia, nata venerdì 19 novembre . Il papà non trattiene l’entusiasmo e dedica alla figlia un dolcissimo post Instagram, in cui la tiene tra le braccia con il sorriso stampato sul volto.

Il celebre papà ha rassicurato tramite Instagram stories, il mondo del web, sulle condizioni di salute sia della piccola neonata sia della mamma, ringraziandola con una dedica meravigliosa: “grazie per l’emozione più bella della mia vita”. La coppia ha già altri due bambini, il primogenito Federico nato nel 2017 e la piccola Farah nel 2019. La nuova arrivata ha un nome molto particolare, Flaminia, e sicuramente i suoi fratellini non vedranno l’ora di conoscerla. L’annuncio della gravidanza era stato a luglio di quest’anno e la futura mamma aveva espresso l’immensa felicità di avere un altro figlio.

Leggi anche I due attori sono diventati genitori di due gemelli: nessuno lo sapeva, l’annuncio è arrivato all’improvviso

È nata Flaminia, congratulazioni ai genitori tris

La celebre coppia finalmente ha incontrato la loro Flaminia, si tratta dei super campioni di tennis Fabio Fognini e Flavia Pennetta, entrambi orgoglio nazionale per il loro talento e la loro dedizione verso questo sport, che li ha portati a risultati incredibili. Ma l’emozione più bella l’hanno sicuramente provata fuori dal campo da tennis, quando hanno accolto nella loro vita i tre figli. I due si sono conosciuti grazie alla loro passione in comune e sono convolati a nozze nel 2016. Fabio Fognini tramite un post Instagram annuncia la nascita della sua bambina. Si mostra incredibilmente sorridente mentre tiene tra le braccia Flaminia, dedicandole un dolcissimo messaggio.

Leggi anche Flavia Pennetta: età, premi ed il matrimonio con Fabio Fognini

Il neo papà sotto la loro prima foto insieme scrive: “Benvenuta piccola principessa”, aggiungendo poi un dettaglio particolare. Si leggono le iniziali “FF87 e FF21” divise da un cuore. Che significato avrà? Si tratta delle loro iniziali ovviamente! Infatti la piccola di casa si chiama Flaminia e condivide la doppia F nel nome proprio come il suo papà. Sarà un segno che anche lei diventerà una campionessa in qualche sport? Noi ce lo auguriamo.

Leggi anche Fabio Fognini positivo al Coronavirus: “Ho sintomi lievi”

Benvenuta nel mondo piccola Flaminia, e tantissime congratulazioni alla coppia di neo genitori Flavia Pennetta e Fabio Fognini.