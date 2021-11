In questa foto è giovanissima, ma seppure siano passati anni continua ad essere splendida prima come adesso: l’avete riconosciuta? È proprio lei!

Uno scatto davvero minimal, non c’è che dire, ma che ugualmente ha scatenato la reazione del popolo web. Nel giorno del suo quarantanovesimo compleanno, l’amatissima conduttrice ha condiviso uno scatto di sé di quando era soltanto una ragazzina. Sia chiaro: non sappiamo quanti anni abbia in questa foto e né quanti ne siano passati. Una cosa, però, è certa: è splendida prima come adesso!

Sui loro rispettivi canali social, le nostre celebrità sono solite condividere ogni cosa con il suo loro amatissimo pubblico. Non soltanto, spesso e volentieri, si dilettano a condividere scatti che li ritraggono nel presente e nella loro realtà quotidiana e lavorativa, ma sono anche abituati a ‘ripescare’ foto del passato. E renderle note. È proprio questo, quindi, che è successo ad un’amatissima conduttrice televisiva nel giorno del suo compleanno. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Beh, se guardate con attenzione la foto, non farete assolutamente difficoltà a riconoscerla. Seppure siano passati degli anni, si vede chiaramente che il personaggio pubblico non è affatto cambiato. Qualora non foste riusciti a capire di chi stiamo parlando, proseguite nella lettura.

Il tempo non l’ha cambiata: splendida prima come adesso, di chi stiamo parlando?

“Qui no filter, no Luce, no age, molto stupid, no panic”, è proprio con queste parole che l’amatissima conduttrice televisiva si è mostrata al suo pubblico da giovanissima. Ripetiamo: non sappiamo quanti anni abbia qui, ma non si può fare a meno di notare quanto, ancora adesso, non soltanto sia splendida, ma di quanto il tempo non l’abbia affatto cambiata.

Vi starete chiedendo di chi stiamo parlando? Beh, la risposta è davvero semplicissima: Alessia Marcuzzi. Sempre bellissima, nonostante lo scorrere degli anni, la conduttrice televisiva si è mostrata da giovanissima. E, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi followers. D’altra parte, reazione differente non si poteva avere.

Quando la vedremo in tv?

È da Luglio scorso che si tace sul futuro televisivo di Alessia Marcuzzi. Si è detto che avrebbe potuto partecipare a Ballando con le Stelle, ma il progetto è sfumato. Adesso, invece, si dice che possa condurre un programma su Amazon Prime. Sarà così? Chi lo sa! Nel frattempo, tutti i suoi ammiratori, noi compresi, non vediamo l’ora di rivederla sul piccolo schermo.

In quale programma vi piacerebbe rivederla?