La drammatica storia di Jennifer Lefevre a Too Large: quel drammatico incidente ha cambiato per sempre la sua vita, cos’è successo.

Non solo Vite al Limite, ma anche Too Large. Nuovo programma di TLC, canale statunitense, ed in onda anche su Real Time a partire da Settembre scorso, la trasmissione racconta le storie di persone patologicamente obese con un forte desiderio di ritornare in forma.

Protagonista indiscussa di una delle prime puntate di Too Large, è stata proprio lei: Jennifer Lefevre. La donna, alle telecamere del programma, ha raccontato di avere avuto da sempre problemi legati al peso. E di essere riuscita a pesare ben 200 libbre quando era soltanto una ragazzina che andava alle scuole medie. Purtroppo, però, col passare del tempo, la situazione non è affatto migliorata. Anzi, si può dire che è fortemente peggiorata fino a raggiungere dei livelli davvero impressionanti. A peggiorare ancora di più le sue condizioni, poi, è stato un drammatico incidente che l’ha vista coinvolta. E che ha fortemente condizionato la sua mobilità. Al momento della sua partecipazione al programma, infatti, Jennifer non soltanto aveva un peso davvero eccessivo, ma anche un linfedema sulla gamba che non le permetteva di camminare per bene. Scopriamo insieme la sua storia.

La storia di Jennifer Lefevre a Too Large: drammatico epilogo

Jennifer Lefevre, quindi, è stata una delle pazienti che ha deciso di partecipare al programma per ritornare in forma. Entrata a far parte della schiera dei pazienti del dottor Procter a causa del suo peso piuttosto eccessivo, la donna, purtroppo, non poteva affatto contare sulle sue condizioni di salute ottimali. Tormentata da un linfedema alla gamba che non le permetteva una perfetta mobilità, Jennifer aveva un disperato bisogno di ritornare in forma.

Purtroppo, la sua storia non ha affatto avuto un finale piacevole. Come annunciato da TLC, infatti, Jennifer è morta dopo aver perso un peso piuttosto eccessivo ed essersi sottoposta all’intervento di chirurgia bariatrica.

Una storia, purtroppo, piuttosto drammatica. E che, da quanto si legge dal web, ha lasciato sorpresi e sconcertati davvero tutti.