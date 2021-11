Torna in tv dopo la malattia e racconta l’inferno che ha passato nel frattempo: “Quattro interventi in nove mesi”, cos’è successo.

Una notizia davvero sensazionale: a partire da Domenica 28 Novembre, l’amatissima conduttrice torna in tv dopo un lungo periodo di assenza a causa della malattia. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Fanpage.

Leggi anche –> Amici, l’ex vincitore racconta la malattia di sua mamma: “Come se fosse un tabù”

“Ho passato l’inferno. Quattro interventi in nove mesi”, sono proprio queste le parole che la conduttrice utilizza per descrivere il calvario iniziato poco più di un anno. Quando, in seguito ad una caduta nel giardino di casa, è stata la protagonista di qualcosa di inspiegabile. “Me la sono vista davvero brutta, ma ora sono in piedi. Pronta per una nuova sfida”, ha detto la conduttrice a Fanpage. Cos’è successo, però? E, soprattutto, di chi stiamo parlando?

Leggi anche –> Amici, “Malattia tremenda”: il dramma che ha raccontato solo adesso

L’amata conduttrice torna in tv dopo la malattia: raccontato da brividi

L’incubo della conduttrice, come detto poco fa, è iniziato il 26 Dicembre scorso. Quando, terminata la classica puntata della sua trasmissione, è caduto nel giardino di casa. “Ho sperato che non fosse niente di grave. Il mattino dopo ero in ospedale, dove mi hanno diagnosticato quello che avevo”, ha raccontato Lucia Ascione, colonna portante della trasmissione di TV 2000 ‘Bel Tempo di Spera’.

Leggi anche –> Valeria Marini, perchè aveva la benda a “Verissimo”: drammatica confessione

Dalla caduta nel giardino di casa, la vita di Lucia è fortemente cambiata. Non soltanto è stata portata al Gemelli di Roma per un primo intervento, ma si è dovuta trasferire anche a Bologna dove si è sottoposta ad un intervento innovativo e, da come raccontato, anche molto impegnativo. “Se non avessi fatto l’intervento, la prossima caduta mi sarebbe stata fatale”, ha raccontato l’amata Ascione. Tutto sembrava stesse andando per il meglio e la conduttrice era anche pronta a ritornare in tv nel Gennaio scorso. “La situazione è precipitata, ho avuto un crollo spontaneo delle vertebre durante la notte”, ha raccontato ancora la conduttrice. Spiegando, quindi, gli ulteriori interventi ricevuti a distanza di una settimana. “Non ero nelle condizioni di tornare in tv, non solo fisicamente – pesavo 6 kg in meno – avevo anche una sofferenza tale che in alcuni momenti non riuscivo a respirare”, ha detto.

Ad oggi, Lucia Ascione dice di essersi ripresa. E non vede l’ora di ritornare in onda ogni Domenica pomeriggio su TV 2000 col suo nuovo programma. In bocca al lupo!