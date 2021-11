Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono già lasciati? Parla l’ex tronista della trasmissione di Maria De Filippi; cosa è successo.

In questi giorni non si parla di altro. La storia tra Matteo Fioravanti e Noemi Baratto è già terminata? I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, dal quale sono usciti prima del tempo, senza una scelta vera e propria: il tronista ha deciso di lasciare la trasmissione in anticipo proprio per via dell’interesse sempre più forte nei confronti della corteggiatrice napoletana. Cosa è successo poi?

A lanciare il gossip di una presunta crisi tra la neo coppia è stato Amedeo Venza, che ha parlato di rottura imminente. I due, nel frattempo, non si sono più mostrati insieme sui social, da diverse giorni. Ma proprio sui social, ieri, Matteo ha rotto il silenzio, raccontando tutta la verità. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Matteo e Noemi si sono già lasciati? L’ex tronista rompe il silenzio su Instagram

In tanti se lo saranno chiesti e, finalmente, è arrivata la risposta di uno dei diretti interessati. Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne Matteo Fioravanti ha parlato delle voci riguardanti la rottura con Noemi. L’ex tronista romano spiega di aver ricevuto tantissimi messaggi e domande sulla questione e, per questo, ha deciso di parlare.

“Volevo tranquillizzare tutti quelli che ci seguono e dirvi che io e Noemi non ci siamo lasciati assolutamente, come tutte le coppie nate da poco ci stiamo conoscendo e ci sono degli alti e bassi come è giusto che sia nelle relazioni. Ci stiamo dando del tempo per darci delle risposte e magari andare avanti”. Queste le parole del tronista, che smentisce dunque la rottura, ma nello stesso tempo ammette che tra i due ci sia qualche problema.

“Il fatto che non ci vediamo spesso io e Noemi è dato dal fatto siamo impegnati entrambi tra studio e lavoro“, aggiunge l’ex tronista. Difficoltà passeggere o l’inizio di una rottura definitiva? I fan si augurano che tutto possa finire per il meglio! E a voi piacciono insieme?