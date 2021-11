Uomini e Donne, rottura definitiva per un’amatissima coppia: ormai non ci sono più dubbi; la notizia spezza il cuore dei fan.

Nello studio di Uomini e Donne, si sa, nascono tantissime storie d’amore. Non tutte, però, hanno lieto fine. Con grande dispiacere del pubblico, che puntata dopo puntata si appassiona alle vicende sentimentali dei protagonisti del trono classico e quello over. Ebbene, una storia nata proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi è arrivata al capolinea.

Dopo alcuni dubbi e un tira e molla infinito, i due hanno deciso di mettere fine alla loro conoscenza. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne, rottura definitiva per un’amatissima coppia: le anticipazioni delle prossime puntate

Brutte notizie per i fan di una delle coppie nate di recente nella trasmissione di Maria De Filippi: sembra proprio che la storia sia finita definitivamente. Un fulmine a ciel sereno per la coppia, che sembrava aver trovato un bel feeling sin dalle prime uscite. Dopo un po’, però, alcune incomprensioni si sono rivelate insormontabili: nell’ultima registrazione del programma, infatti, l’annuncio è stato quello di rottura definitiva, come riportato dalla pagina Instagram UominieDonneClassicoeOver.

Di chi parliamo? Di Ida Platano e Diego Tavani, che non hanno trovato punti d’incontro dopo la lite dell’ultima puntata. La dama bresciana aveva deciso di lasciare il programma con Diego, che però ha fatto un passo indietro inaspettato. I fan si auguravano che, con i giorni, i due potessero riuscire a chiarirsi, ma così non è stato. Almeno per ora, la coppia è definitivamente scoppiata!

Sarà una rottura definitiva o i due protagonisti del trono Over riusciranno a riappacificarsi? Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45.