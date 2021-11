Amici 21, “Non ce la faccio più”: il crollo dopo la puntata in onda domenica 21 novembre, il concorrente scoppia in lacrime.

Una puntata scoppiettante, quella di Amici andata in onda domenica 21 novembre. Tantissime emozioni e colpi di scena nello studio del talent show di Maria De Filippi, ma non per tutti gli allievi è stata una puntata facile. Uno dei concorrenti, dopo la registrazione, si è lasciato andare ad un pesante sfogo.

Uno sfogo durante il quale non trattiene le lacrime, contrariato per quello che è successo in puntata. Scopriamo i dettagli e cosa ha scatenano il crollo dell’allievo della scuola più famosa della tv.

Amici 21, il crollo del cantante dopo la puntata: “Che cosa devo fare?”, il concorrente scoppia in lacrime

“Non ne posso più, ma io che cosa devo fare? Non ce la faccio più. Zero, ma come si fa? Una settimana dietro quella canzone...zero e sto di nuovo in sfida, non ho parole.” Queste le parole del concorrente, che dopo la puntata appare visibilmente scosso. A tal punto da scoppiare in lacrime, non contento di quello che è successo e del voto ricevuto da una delle insegnanti. Chi ha seguito la puntata sa che parliamo di LDA ( nome d’arte di Luca D’Alessio), al quale Anna Pettinelli ha assegnato uno zero dopo un’esibizione.

“A questo punto mi viene da pensare che lei non sappia scindere la persona da quello che sale lì sul palco. Ogni settimana in sfida, tutte le settimane, tutte! Se io prendevo 0,5 non ero in sfida…”, esclama il cantante con Mattia e Christian, che lo hanno raggiunto fuori per supportarlo. “È stato solo per l’intervento di Rudy, non è che non gli sei piaciuto, non ti avrebbe dato zero”, sottolinea Mattia, ma LDA non riesce ad accettare la votazione: “Non dico sei perché forse non lo meritavo, ma zero significa che non sono salito sul palco”.

A causa del voto di Anna Pettinelli, infatti, il figlio di Gigi D’Alessio si è posizionato nella parte bassa della classifica e, quindi, dovrà sostenere una nuova sfida la prossima settimana. Riusciranno l’allievo e l’insegnante a trovare un punto di incontro nelle prossime puntate?