Avete mai visto lo spin off di Vite al Limite? Tutto quello che c’è da sapere sulla trasmissione.

Vite al Limite è una delle trasmissioni più seguite degli ultimi anni. La trasmissione, il cui titolo originale è My 600-lb life, è nata negli Usa nel 2012, ma arrivata un anno dopo in Italia. Un grandissimo successo per il format, che segue il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi. Ad aiutarli il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano. Non tutti sanno, però, che la trasmissione di Real Time ha anche uno spin off!

Curiosi di sapere di cosa parla? Vi spieghiamo tutto nei dettagli. Se siete appassionati di Vite al limite, troverete molto interessante lo spin off.

Vite al Limite ha uno spin off: tutto quello che c’è da sapere

Vite al limite racconta il percorso di dimagrimento di alcuni pazienti gravemente obesi che decidono di dare una svolta alla propria vita. Lo fanno con l’aiuto del dottor Now, che con una dieta prima e con l’intervento di bypass gastrico dopo, cerca di ridare ai pazienti una vita normale. Ma cosa accade ai protagonisti dopo l’esperienza nel programma?

È quello che viene raccontato in Vite a Limite … e poi, lo spin off della trasmissione di Real time. Uno spin off che, appunto, racconta storia dei protagonisti delle edizioni passate dello show, aggiornando i telespettatori sulle condizioni della loro vita, lontani della telecamere. Dopo il dimagrimento e l’operazione, i pazienti sono riusciti davvero ad uscire dall’obesità? Da Sean Milliken a Dottie Perkins, sono tantissime le storie raccontate nello spin off, che ha avuto successo proprio come la trasmissione originale.

Cosa aspettate a recuperate tutte le puntate? Se siete fan di Vite al Limite non potete assolutamente perdervi lo spin off. Buona visione!