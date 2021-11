Avete visto come si somigliano Vanessa Incontrada e sua sorella? Favolose!

Di Vanessa Incontrada conosciamo molte cose a cominciare dal suo straordinario talento, ma non tutti sanno chi è sua sorella.

Solarità e semplicità accompagnate da una bellezza innegabile e certamente non banale: sono questi gli ingredienti dello strepitoso successo di Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice tra le più amate in assoluto dal pubblico italiano.

Da quando a soli 17 anni esordì come modella, la bella italo catalana di strada ne ha fatta tantissima: le fiction di cui è protagonista registrano sempre ascolti da capogiro e i programmi che conduce sono sempre seguitissimi.

Uno dei programmi tv a cui è maggiormente legata la sua carriera è sicuramente Zelig, che ha condotto per tanti anni al fianco di Claudio Bisio e col quale è tornata proprio in questi giorni con tre puntate speciali.

Riguardo alla sua vita privata, Vanessa è felicemente in coppia dal 2007 col compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal. Una storia d’amore nata in condizioni difficili e di cui vi parliamo in questo articolo ma che ha saputo resistere a tutto.

C’è però anche un altro dettaglio che colpisce chi vede le foto pubblicate dalla Incontrada sui social: avete mai visto quanto è bella sua sorella e come le somiglia?

Vanessa Incontrada, chi è sua sorella: non crederete ai vostri occhi

Tutti sanno che suo padre, Filippo Incontrada, è italiano e sua madre, Alicia Soler Noguera, è catalana. Vanessa è cresciuta tra Barcellona (dove è nata) e Follonica ed ha una sorella più piccola che si chiama Alice.

Di lei non si sa molto, ma è certo che tra loro c’è un ottimo rapporto. Le piace suonare la chitarra e svolge un lavoro lontano dai riflettori. Tempo fa, su Instagram la conduttrice pubblicò un articolo inerente alla casa editrice fondata da Alice e dal suo compagno.

Guardando la foto che le ritrae insieme, si può constatare quanto si somiglino: hanno praticamente gli stessi colori, capelli ramati, pelle chiara e un taglio degli occhi molto simile.

Davvero incantevoli, non c’è che dire!