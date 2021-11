Riconoscete il bambino in foto? Qui era solo un bambino, oggi è un attore molto amato: lo stiamo seguendo nella fiction di successo.

Era solo un bambino, ma oggi è diventato un attore tanto amato. Questa foto l’abbiamo trovata sul suo seguitissimo profilo social. Come vi abbiamo anticipato, lo stiamo seguendo in una fiction di successo, da alcune settimane. Di quale stiamo parlando?

Storia di una famiglia perbene ci sta regalando grandi colpi di scena e infinite emozioni. In questa fiction al centro della trama ci sono due giovani, appartenenti a due famiglie di diversa estrazione sociale. Da una parte c’è Maria De Santis, figlia di Teresa e Antonio e dall’altra, c’è Michele Straziota, figlio di Don Nicola, un trafficante. I due giovani scappano insieme. Si perdono per ritrovarsi nuovamente a Bari, negli anni novanta. Ebbene, il bambino in foto è proprio uno degli attori della fiction di canale 5. Guardando lo scatto, lo riconoscete?

Era solo un bambino, oggi è un attore amatissimo: lo stiamo vedendo nella fiction di successo

Il bambino in foto era molto piccolo, oggi è cresciuto ed è diventato un attore di successo. Di recente lo stiamo seguendo in televisione, nella fiction Storia di una famiglia perbene, insieme a Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Con gli anni è un po’ cambiato, ma lo sguardo è rimasto tale, allora come oggi. L’attore, però, negli ultimi tempi, è stato tanto impegnato. L’abbiamo visto anche ne Le indagini di Lolita Lobosco e Fino all’ultimo battito. Adesso, avete pensato a chi possa essere il bambino in foto? Ve lo sveliamo. Nello scatto social è fotografato l’amatissimo Vito Mancini, interprete di Salvo Straziota in Storia di una famiglia perbene, l’avreste mai riconosciuto?

Nella fiction, Mancini è il figlio di Don Nicola Straziota, il boss di contrabbando tanto temuto da tutti. Forse, però, non tutti lo sanno, ma l’attore, prima di intraprendere la strada della recitazione, ha partecipato ad un famoso reality: ricordate quale? Vito Mancini è stato concorrente della dodicesima edizione del Grande Fratello, allora condotto da Alessia Marcuzzi. All’epoca l’attore era molto giovane, aveva all’incirca 26 anni e fu per lui, un’esperienza molto intensa.