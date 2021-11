Beautiful, quante volte si è sposato Ridge Forrester? Non indovinereste mai; numero incredibile.

Se c’è una cosa che non manca mai in Beautiful sono i fiori d’arancio! Quanti matrimoni sono stati celebrati nella soap opera americana? Tra nozze saltate e quelle non valide, il numero è davvero infinito…E nella maggior parte dei casi lo sposo era proprio Ridge Forrester, uno dei protagonisti assoluti della serie.

La sposa è cambiata varie volte, anche se nella maggior parte dei casi è stata il grande amore della sua vita, Brooke Logan. Siete sicuri di scoprire quante volte si è sposato Ridge? Ecco il numero!

Quante volte si è sposato Ridge Forrester in Beautiful? Numero incredibile

Pensate che soltanto Brooke si sia sposata un’infinita di volte? Ebbene, vi state sbagliando. Anche Ridge è arrivato all’altare tantissime volte, con donne diverse.. e come spesso accade a Beautiful non tutte le nozze sono andate in porto. Ripercorriamo tutti i matrimoni di Ridge, partendo dal primo, con Caroline Spencer, interrotto dalla scoperta di quest’ultima di un tradimento di Ridge! La seconda volta, però, lo stilista riesce a sposare Caroline, e anche il terzo matrimonio è valido: stavolta però Ridge sposa Taylor Hayes.

Arrivano poi due nozze non andate in porto: il primo non valido con Brooke Logan e il secondo annullato con Taylor. Successivamente, Ridge risposa Brooke e Taylor, stavolta con nozze valide. Arriviamo al matrimonio numero 8 per Ridge, indovinate con chi? Con Brooke! Le nozze però furono interrotte proprio dalla Logan. Nuovo matrimonio per Ridge e Brooke a Puerto Vista, ma il matrimonio fu dichiarato non valido. Si continua con altre cerimonie non valide o interrotte ( due con Brooke e due con Taylor), fino ad arrivare al matrimonio numero 14, stavolta valido, con l’amatissima Brooke! Segue matrimonio interrotto con Taylor, nuovo matrimonio valido con Brooke, e nuovo matrimonio interrotto sempre con Brooke!

Pensate sia finita qua? No, perchè arrivano le nozze, mai celebrate, con Katie Logan, e successivamente le nozze con Caroline Spencer Jr: sposati col pensiero! Arriviamo ai tempi recenti, col matrimonio numero 20 con Brooke Logan e quello non valido con Shauna, a Las Vegas.

Ebbene si, Ridge si è sposato ben 21 volte, tra nozze interrotte e non valide! Un numero assurdo, che, siamo certi, è destinato a crescere sempre di più! E voi ricordavate tutte le nozze di cui è stato protagonista Ridge?