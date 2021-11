Chi sono e cosa fanno nella vita i fratelli di Valeria Marini

Valeria Marini non ha certo bisogno di presentazioni, ma non tutti sanno che ha due fratelli: scopriamo chi sono e qual è il loro lavoro!

Attrice, soubrette, concorrente di reality: la carriera di Valeria Marini è una delle più ricche dell’intero panorama artistico italiano e da anni la showgirl sarda è una vera icona televisiva.

Da quando è diventata un personaggio popolare, la bellissima Valeria si è raccontata al suo pubblico senza filtri, rivelando gli aspetti più privati della sua sfera personale. Sappiamo ad esempio molto sulle sue love-story e sullo splendido rapporto che ha con sua madre Gianna Orrù che tante volte l’ha accompagnata in tv.

Non molti sanno però che la biondissima showgirl non è affatto figlia unica ma ha ben due fratelli: una sorella più piccola che si chiama Claudia ed un fratello di nome Fabio.

Chi sono Claudia e Fabio, i fratelli di Valeria Marini

Entrambi molto riservati, non è semplice sapere qualcosa in più sui fratelli di Valeria. Claudia ha una vita lontana dai riflettori e non si conosce il suo lavoro. Non si sa se abbia o meno un profilo social per cui non è possibile rintracciare informazioni che la riguardino.

Su Fabio Marini invece l’unica cosa che sappiamo è che ha una figlia, Marta, che abbiamo avuto modo di conoscere in occasione della partecipazione della zia alla prima edizione del Grande Fratello Vip. Il 31 dicembre del 2015 la ragazza ha avuto purtroppo un terribile incidente da cui, fortunatamente si è ripresa alla grande.

Per il momento, di più non è possibile trovare ulteriori informazioni.

E voi eravate a conoscenza di questo particolare sulla vita di Valeria Marini?