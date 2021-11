Arriva l’annuncio a sorpresa: la coppia è pronta per diventare genitori per la seconda volta, “ci stiamo pensando seriamente”

La coppia ritrovatasi a partire da quest’estate ha fatto un clamoroso annuncio a sorpresa. A quanto pare i due sembrerebbero pronti ad avere il secondo figlio, e regalare alla loro primogenita un fratellino o una sorellina.

Sembrerebbe tornato il sereno per la bella coppia, che aveva attraversato un momento difficile ed era rimasta separata per un periodo di due anni. Ora è tornato l’amore più che mai, e i due pensando già ad allargare la famiglia. Questa notizia è stata rivelata da uno dei due diretti interessati, che ha parlato al settimanale Di più della sua relazione e del suo futuro con la moglie. In questa intervista il bel siciliano si è lasciato andare rivelando che lui e la moglie vorrebbero dare un fratello a Jasmine, “ci stiamo pensando seriamente”.

Leggi anche Sono diventati genitori per la prima volta: dolcissimo annuncio, è nata Luce Althea!

“Ci stiamo pensando seriamente”: pronti per diventare genitori bis!

Dopo la tormentata crisi che la coppia ha attraversato, sembrerebbe che la loro storia prosegua a gonfie vele, tant’è che i due vogliono un altro figlio insieme. Stiamo parlando della coppia di talentuosi ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Lui sta attraversando un periodo molto positivo, sia per la vita privata che per la carriera. È ufficialmente diventato uno degli insegnanti e tutor di ballo nella scuola di Amici, condotto da Maria De Filippi. Lei dopo la storia lampo con il giovane ballerino concorrente di Amici, Valentin Dumitru, sembra essere serenamente tornata tra le braccia del marito. Raimondo Todaro durante l’intervista a Di più, si concede a dichiarazioni inaspettate.

Leggi anche “Posso anche andare via”, Raimondo Todaro furioso: a rischio la sua permanenza nel talent show

Il bel ballerino e la moglie Francesca Tocca a quanto pare vogliono regalare alla loro primogenita Jasmine un fratellino o una sorellina. Todaro ha chiarito che prima di compiere questo passo importante si devono sistemare alcune cose, tra cui la pandemia di Covid-19 che sottolinea Raimondo “non è stato facile in termini economici”. Tuttavia la coppia ha l’enorme desiderio, come anche la piccola Jasmine, di avere un figlio. “Ci stiamo pensando seriamente, io e Francesca vogliamo un altro figlio”. Evidentemente l’amore ritrovato della coppia ha scaturito un grande desiderio di unirsi ancora di più e allargare la propria famiglia.

Leggi anche “Sei gelosa?”, Francesca Tocca sorprende il pubblico: risposta a sorpresa

Noi siamo felici per loro, e auguriamo alla coppia un grande imbocca al lupo per il futuro!