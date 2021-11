Colpo di scena al GF Vip: accadrà venerdì ma nessuno lo sa, l’annuncio in diretta di Alfonso Signorini è avvenuto durante la puntata di ieri.

Una serata ricca di emozioni, quella vissuta ieri sera dai concorrenti del GF Vip 6. A partire da Francesca Cipriani, che ha ricevuto in diretta una romanticissima proposta di matrimonio dal suo fidanzato Alessandro. Una puntata ricca di colpi di scena, ma a quanto pare la prossima non sarà da meno!

Nel corso della puntata di ieri, infatti, Alfonso Signorini ha dato un’anticipazione davvero succulenta riguardo il prossimo appuntamento col reality, che si terrà venerdì sera. Accadrà qualcosa che sconvolgerà del tutto le dinamiche del gioco, ma i concorrenti ancora non lo sanno. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Colpo di scena al GF Vip: Alfonso Signorini dà un’anticipazione succulenta, accadrò venerdì

Ieri, lunedì 22 novembre 2021, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip 6. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena, e di anticipazioni scottanti! Ebbene si, venerdì sera accadrà qualcosa che in molti telespettatori attendevano da un bel po’: Delia Duran entrerà nella casa!

La moglie di Alex Belli varcherà la porta rossa e, finalmente, avrà luogo il tanto atteso confronto tra i due coniugi. Come spiegato da Signorini, l’attrice venezuelana sta osservando un periodo di quarantena, quindi entrerà in casa nel vero senso della parola, senza incontri a distanza in giardino o all’esterno della casa. Come reagiranno i vipponi? In particolare, come la prenderanno Alex Belli e Soleil Sorge?

L’attore, negli ultimi giorni, ha cambiato idea e ha consigliato alla moglie di non raggiungerlo in casa, permettendogli di proseguire il percorso in serenità. Come reagirà quando si ritroverà Delia proprio in casa?

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire cosa accadrà: noi non vediamo l’ora! Appuntamento a venerdì sera, su Canale 5, a partire dalle 21 e 40 circa! Sarà una serata incandescente!