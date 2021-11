Erano dei ragazzini quando col brano “MMMBop” scalarono le classifiche mondiali: irriconoscibili dopo 24 anni!

Era il 1997 e sulla scena musicale irruppero loro, tre fratellini americani che cantavano “MMMBop”: oggi non li riconoscereste!

Li potremmo definire dei veri ‘bambini prodigio’: i fratelli Hanson divennero famosi in tutto il mondo quando erano appena adolescenti cantando “MMMBop” che in poco tempo arrivò in vetta alle classifiche.

A colpire era soprattutto la loro età: Clarke Isaac, Zachary Walker e Jordan Taylor avevano rispettivamente 17, 12 e 14 anni quando lasciarono tutti a bocca aperta con quel singolo diventato un vero tormentone. La loro famiglia è numerosissima: i tre avevano altri 4 fratelli!

Il nome della band è dovuto al loro cognome, Hanson, appunto. Visi angelici e ancora privi di barba, ancora l’apparecchio per i denti, i tre fratelli conquistarono la scena musicale e se pensate che in questi anni abbiano abbandonato la carriera artistica vi sbagliate.

Vediamo allora come si mostrano e cosa fanno oggi gli Hanson!

Spopolavano negli anni ’90 col loro singolo “MMMBop”: oggi appaiono completamente diversi, incredibile!

Non tutti ricorderanno che la giovanissima band fu ospite del Festivalbar sebbene in Italia non ci sia mai stato un loro concerto.

Hanno continuato a cantare e ancora oggi sono famosissimi negli States. Seguitissimi sui social, li vediamo impegnati anche in progetti di beneficenza, come la riduzione della povertà in Africa e la prevenzione dell’Aids.

In questa foto che vi mostriamo, dove li vediamo in un programma tv, potete constatare la loro incredibile trasformazione: Isaac ha tagliato i capelli e quelli di Zachary sono molto più scuri. Forse l’unico ad aver conservato maggiormente i tratti di molti anni fa è Taylor, siete d’accordo?

Diteci la verità: avreste mai scommesso che si trattasse di loro?