Federico Fashion Style, quel giorno la sua vita è cambiata: come ha iniziato a lavorare come parrucchiere

Sapete come Federico Fashion Style ha iniziato a lavorare come parrucchiere? Quel giorno la sua vita è totalmente cambiata

È uno degli hair stylist più famosi d’Italia. La sua fama si estende in tutto il paese e ormai è divenuto anche un personaggio televisivo. Sapete com’è iniziata la sua carriera? Siamo sicuri che questo retroscena sulla vita di Federico Lauri nessuno lo conosce.

LEGGI ANCHE: Oggi Federico Fashion Style è amatissimo: sapete cosa faceva prima del successo? Retroscena incredibile

Federico Fashion Style, come ha iniziato a lavorare come parrucchiere

Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style, è uno degli hair stylist più famosi in Italia. È nato a Roma il 5 ottobre 1989 ed ha ottenuto notorietà grazie ai programmi televisivi che l’hanno visto protagonista. È divenuto famoso grazie al “Salone delle Meraviglie“, programma diretto da Aldo Iuliano in cui Federico nei suoi saloni racconta le sue giornate alle prese con le clienti molto esigenti.

LEGGI ANCHE: La casa di Federico Fashion Style lascia tutti a bocca aperta: l’avete mai vista?

Ha aperto due saloni a Roma, uno a Milano e di recente anche a Napoli. I suoi saloni di bellezza sono frequentati da tantissimi vip, come Valeria Marini, Giada Pezzaioli o Tina Cipollari. Di recente è stato scelto per partecipare alla nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Federico balla insieme ad Anastasia Kuzmina.

LEGGI ANCHE: Vedere Federico Fashion Style in questo scatto vi lascerà senza fiato: così è irriconoscibile

Sapete come ha iniziato a lavorare come parrucchiere? Federico coltiva la sua passione sin da piccolo. A cinque anni, infatti, si divertiva ad aggiustare i capelli della mamma, usando degli stuzzicadenti come forcine. È stata proprio la mamma ad avvicinarlo a questa professione.

Come raccontato da “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone, fu la mamma di Federico a presentarlo al suo parrucchiere. “Mia mamma mi ha presentato al suo parrucchiere dicendogli che ero bravo e da quel momento io ho iniziato a lavorare subito. Mio papà pensava che fosse un lavoro più legato al mondo femminile e sognava che facessi il camionista come lui”.

Sui suoi genitori, Federico ha poi aggiunto: “I miei genitori mi hanno insegnato a essere una persona con i valori importanti della famiglia. A me e a mio fratello hanno insegnato il rispetto per il nucleo familiare”.