Ha interpretato Felix Saalfeld, nella quarta stagione di Tempesta d’amore: com’è oggi l’attore a distanza di anni.

Soap opera tedesca di successo, Tempesta d’amore va in onda da anni. Era il 2006 quando ha esordito su canale 5, mentre dal 2007 è trasmessa su rete Quattro. Ad oggi, sono migliaia le puntate andate in onda e la serie è arrivata alla diciassettesima stagione.

In ogni stagione, i protagonisti sono diversi. Anche se, molti altri personaggi sono sempre gli stessi. Ovviamente, dalla prima stagione alla diciassettesima, molti sono andati via e ogni volta, sono diverse le new entry. Ricordate Felix Saalfeld? L’abbiamo tanto amato nella quarta stagione. Il suo destino si incrocia con quello di Emma. Il giovane, fin dall’inizio, sarà spesso ingannato dalla sorella della ragazza. Soltanto sul finire della stagione, si sposeranno per poi partire per il Canada. Li ritroveremo nella quinta stagione, e qui, Emma, annuncerà di essere in dolce attesa. Ebbene, ricordate il personaggio di Felix? A distanza di tempo, vedere l’attore vi farà un certo effetto.

E’ stato Felix nella quarta stagione di Tempesta d’amore: avete visto l’attore oggi?

Emma e Felix sono stati i protagonisti della quarta stagione di Tempesta d’amore. La loro storia è fin dall’inizio ostacolata dai continui inganni della sorella della giovane, ai danni dell’uomo. Soltanto alla fine, l’amore riuscirà a trionfare.

I due protagonisti si sposano e partono per il Canada. Ma la loro storia proseguirà ancora. Li vedremo arrivare nella quinta stagione. Qui, Emma annuncerà di essere in dolce attesa. La serie è arrivata alla diciassettesima stagione. Ora, a distanza di anni, sapete com’è l’attore che ha interpretato il protagonista maschile?

Martin Gruber ha portato in scena Felix Saafeld, facendo appassionare i telespettatori alla storia d’amore con Emma. Oggi, vedendo l’attore in questo scatto social, fa un certo effetto. Qualche cambiamento c’è stato, ma non sarebbe stato affatto difficile riconoscerlo. Classe 1970, è un attore tedesco divenuto famoso in Italia grazie a Tempesta d’amore.