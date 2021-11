GF Vip, la ‘guerra’ è già cominciata: la nuova concorrente fa una richiesta, Soleil si spazientisce e se ne va

La casa del GF Vip 6 si arricchisce di altri ingressi: l’entrata della nuova concorrente genera ‘scompiglio’ già dopo poche ore.

Puntata ricchissima di colpi di scena quella di ieri sera al GF Vip 6: dalla proposta di matrimonio del fidanzato di Francesca Cipriani alla divisione delle Princess in concorrenti separate fino all’entrata di ben due nuove Vippone, il pubblico non si è certo annoiato.

Leggi anche———>>>GF Vip, gli occhi cadono su quel ‘dettaglio’ di Sonia Bruganelli: conoscete il prezzo? Da urlo!

E’ ormai una certezza che questa sesta edizione si concluderà tra diversi mesi, molto probabilmente a marzo e pertanto a partire da ieri sera, dobbiamo aspettarci diversi nuovi ingressi che andranno sicuramente a sconvolgere gli equilibri già precari all’interno della casa.

Al momento, al gruppo si sono aggiunte Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. Proprio quest’ultima ha già innescato la prima ‘bomba’ criticando il comportamento di Soleil nella sua clip di presentazione e definendo i suoi atteggiamenti poco umili.

L’ex corteggiatrice non sembra aver preso bene la cosa e già nel momento delle presentazioni non ha evitato di lanciare frecciatine a Patrizia. Un gesto in particolare non è passato inosservato, vediamo di cosa si tratta.

GF Vip, Patrizia Pellegrino fa perdere la pazienza a Soleil: il gesto clamoroso

Terminata la puntata, i concorrenti si sono seduti in veranda a cenare e, mentre si parlava della spesa settimanale, Patrizia ha chiesto se era possibile acquistare del pesce, dal momento che lei non preferisce mangiare molta carne.

Leggi anche———–>>>GF Vip, concorrente eliminato confessa: “Soleil era il mio sogno proibito”

E’ stato proprio in quel momento che Soleil, evidentemente innervosita dalla nuova arrivata, si è alzata da tavola e se ne è andata. Il gesto parecchio lampante è stato notato da tantissimi utenti del web che aspettano uno scontro accesissimo al più presto tra le due coinquiline.

Leggi anche————>>>Questo cardigan indossato da Soleil al GF Vip non è passato inosservato: sapete qual è il prezzo?

Secondo voi scoppierà davvero la ‘bomba’ tra Patrizia e Solei? Staremo a vedere!