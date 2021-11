Ne Il Segreto ha interpretato Tiburcio: com’è oggi l’attore, non crederete ai vostri occhi

Ne Il Segreto ha interpretato Tiburcio: com’è oggi l’attore, lontano dal suo personaggio.

La chiusura de Il Segreto ha amareggiato i telespettatori. Dopo circa 8 anni e ben 12 stagioni, la soap opera è terminata. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2013 al 2021. L’ultima puntata è andata in onda il 28 maggio, e ci ha riservato grandi colpi di scena.

Puente Viejo è andato distrutto, a causa delle bombe che Don Filiberto ha messo per tutto il paese. Donna Francisca ha cercato di fermarlo, ma non è stato possibile e così, molti abitanti sono morti. La Montenegro, ormai morta, rivela il suo segreto: è l’amore eterno per Raimundo il segreto di Puente Viejo. Nella soap opera tra i tanti personaggi che ci hanno fatto divertire c’è Dolores. Dopo la morte del marito, si innamora di Tiburcio. Ricordate l’uomo forzuto del circo? Non crederete ai vostri occhi, vedendo oggi l’attore che l’ha interpretato.

Leggi anche Isaac ne Il Segreto è apparso così: vedere l’attore oggi vi sorprenderà, il ‘dettaglio’ non sfugge

Era Tiburcio ne Il Segreto: com’è oggi l’amatissimo attore, l’avreste riconosciuto?

Il Segreto ha chiuso i battenti dopo 8 anni e 12 stagioni. Dalla prima fino all’ultima stagione, abbiamo amato tutti i personaggi e tutte le storie raccontate per le vie di Puente Viejo.

Leggi anche Ne Il Segreto è stato Onesimo: l’attore dopo la fine della soap opera si mostra così, da non credere

Paesino che, nell’ultima puntata, è andato distrutto a causa delle bombe messe da Don Filiberto. La conclusione ha portato a galla il segreto di Donna Francisca: il suo eterno amore per Raimundo. Come abbiamo di sopra citato, Dolores è uno di quei personaggi che ci ha fatto tanto divertire. Dopo la morte di suo marito, si innamora di Tiburcio, l’uomo forzuto del circo. Lo ritroveremo poi insieme alla donna nella sua bottega. Ricordate questo personaggio? Ora, vedere l’attore che l’ha portato in scena vi lascerà senza parole:

Cesar Capilla è l’attore spagnolo che ha interpretato Tiburcio. Mettendo a confronto la sua foto con quella in cui veste i panni del personaggio de Il Segreto, dobbiamo dire che è per alcuni tratti diversi. Qui lo vediamo con la barba. Noi l’abbiamo conosciuto come Tiburcio, ma l’attore ha fatto parte di altre serie televisive e anche al teatro.