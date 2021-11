L’amatissima attrice ha spiazzato i fan con questo inaspettato cambio look: Jessica Alba si è mostrata proprio così!

Jessica Alba è un’attrice amata e apprezzata in tutto il mondo. Ha iniziato a recitare quando era ancora un’adolescente. Il suo più grande desiderio è quello di diventare un’attrice, e per questo, si immerge nello studio della recitazione. Debutta nel mondo cinematografico nel 1993, nel film Vacanza a modo nostro.

Ha raggiunto la popolarità nei primi anni duemila, grazie al ruolo da protagonista nella serie televisiva Dark Angel. Sul grande schermo, in pellicole quali Honey, Sin City, I Fantastici 4, e Tutte pazze per Charlie. Con ben 19 milioni di follower su instagram, non passa mai inosservata. E non è passato inosservato il suo cambio look: avete visto cos’ha fatto?

Jessica Alba stupisce i fan e cambia look: così non l’abbiamo mai vista

E’ una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico internazionale. Abbiamo amato Jessica Alba in tutti i ruoli, quando ha portato in scena personaggi diversi. Impossibile non averla amata in Honey, dove ha interpretato una ragazza che insegna hip hop in una scuola locale e che sogna di poter lavorare come ballerina nei video musicali.

O anche ne I Fantastici 4, dove ha vestito i panni di Sue, una giovane che parte insieme ad altri tre amici, in missione spaziale. I quattro vengono investiti da una nube di raggi cosmici che modifica il loro DNA. Sue, dopo l’accaduto, riesce ad essere invisibile e a creare campi di forza. Questi, ovviamente, sono solo alcuni dei ruoli portati in scena da Jessica Alba. L’attrice è molto amata, e questo amore è evidente anche sui social, dove è seguita da ben 19 milioni di follower. Proprio qui, ha spiazzato i fan con un improvviso cambio look:

L’avete notato? La Alba ha tagliato i capelli. L’abbiamo sempre vista con un taglio molto lungo, ma adesso, ha deciso di stravolgere il suo look. Sembrerebbe, però, che la star abbia anche cambiato colore. Che dire, anche così, l’attrice è uno spettacolo!