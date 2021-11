Piedi al limite, le verruche condizionano la vita di Jake: i suoi piedi somigliano a ‘quelli di un cadavere’

Avere bei piedi è importante, ma le verruche di Jake glieli rovinano: vediamo cosa gli è successo in questo episodio di Piedi al limite.

Jake ha 25 anni ed in passato ha lavorato come modello. Avendo delle bruttissime verruche sui piedi, era costretto sempre a nasconderli nelle scarpe, non poteva indossare sandali.

Un disagio che non è semplice da gestire, perciò decide di farsi visitare dal brillante chirurgo podologo Brad Shaeffer di Piedi al limite. Questi gli spiega che le verruche se sono piccole e se vengono curate possono sparire in breve tempo, ma se iniziano a raggrupparsi e a crescere possono arrivare a coprire un’area molto ampia.

I piedi di Jake sono duri e callosi e lui li descrive come “quelli di un cadavere”. Perciò indossa sempre scarponcini a cui, ormai, si è in un certo senso ‘affezionato’. Shaeffer glieli fa togliere per vedere con i propri occhi la situazione rendendosi conto che il problema del paziente ha raggiunto una certa importanza.

Piedi al limite, Jake vuole liberarsi delle sue verruche una volta per tutte: la tecnica del dottor Shaeffer è infallibile

Il medico constata che le verruche si sono raggruppate ovunque: all’esterno, all’interno del piede e anche sul tallone. Esse producono uno strato protettivo come i calli e vanno assolutamente rimosse.

Seduta stante, il dottore procede a pulire i piedi di Jake da tutta quella pelle morta con lo sbrigliamento. Spiega anche che le verruche non vanno grattate nel tentativo di toglierle perché in questo modo si peggiora la situazione ed esse si diffondono come un raffreddore. Ciò è dovuto al fatto che sono causate da un virus.

Terminato lo sbrigliamento, va applicato l’acido che uccide le radici delle verruche e poi il bendaggio da rimuovere dopo tre ore.

A Jake è finalmente tornato il sorriso, ora non dovrà più vergognarsi di mostrare i suoi piedi!