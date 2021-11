Scatta il bacio in diretta: non se lo sarebbe mai immaginato, colpo di scena

In arrivo un colpo di scena incredibile: scatta il passionale bacio in diretta, non se lo sarebbe mai immaginato!

Colpo di scena! Scatta il passionale bacio in diretta tra i due concorrenti al programma. Nessuno, compresa la diretta interessata, se lo sarebbe mai aspettato.

Durante la loro performance sulle note della colonna sonora di Dirty Dancing, scatta un bacio che sorprende tutti, e porta a pensare che tra i due c’è qualcosa di più anche dietro le quinte. “Ci caliamo tantissimo nella parte”, così ha provato a giustificarsi la concorrente e nota cantante. A queste parole il suo compagno nel talent show sorprende tutti con un’affermazione: “Si è visto quello che ho fatto io, ma lei prima ha fatto qualcos’altro”. Dopo questa dichiarazione la diretta interessata, un pò sorpresa esclama “cosa ho fatto?”. Questo scambio ha scatenato un momento di ilarità nel programma e alla fine i due non hanno rivelato niente, scatenando teorie da parte dei fan.

Colpo di scena: scatta il bacio in diretta!

Questo bacio inaspettato è avvenuto nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, durante l’esibizione di ballo della nota cantante Arisa e del suo compagno e maestro Vito Coppola. I due si sono lasciati andare in una romantica performance sulle note di The Time of My Life, colonna sonora del celebre film Dirty Dancing. Il ballerino professionista Vito Coppola durante il ballo ha afferrato la cantante e le ha dato un bacio, scatenando inevitabilmente la reazione di tutti.

La stessa cantante è sembrata disorientata da questo gesto, e nel tentativo di giustificare il bacio ha detto che i due entrano molto nella parte quando ballano. Sarà la verità o tra i due c’è qualcosa di più sotto? Sicuramente la cantante e il ballerino hanno uno splendido rapporto, che a quanto pare si sta evolvendo in qualcosa di più che una semplice amicizia. Rosalba Pippa, vero nome di Arisa ha poi voluto ringraziare il suo maestro per questo percorso, che la sta rendendo più sicura di sé stessa e superare i suoi limiti, anche nei confronti degli uomini.

Una nuova coppia si è formata sulla pista di Ballando con le stelle? Non ci resta che aspettare le prossime puntate per vedere se ci sarà un’ulteriore evoluzione nel rapporto tra Arisa e Vito Coppola.