Ricordate Seyma in Cherry Season? Farete fatica a riconoscere l’attrice, oggi è molto diversa

Ha interpretato Seyma in Cherry Season: com’è l’attrice oggi, stenterete a riconoscerla.

Cherry Season è una serie televisiva turca molto amata. In Italia è andata in onda su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. E’ divisa in due stagioni. Al centro della trama la storia d’amore tra Oyku e Ayaz. Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista. Fin da piccola è innamorata di Mete, il fratello della sua migliore amica, ma lui l’ha sempre vista come una sorella.

Inizia ad uscire con Ayaz, il figlio del suo capo, una famosa stilista. Questa conoscenza diventa ben presto amore. Un amore che troverà tante strade sbarrate. Mete, invece, s’interesserà a Seyma, un’amica della protagonista. Vi ricordate di Seyma? Dall’apparenza buona e sincera, non esita ad approfittarsi degli altri e a relazionarsi con uomini ricchissimi. Ci chiediamo, conoscete l’attrice che l’ha interpretata? A distanza di 4 anni, vederla, vi spiazzerà!

E’ stata Seyma in Cherry Season: oggi l’attrice è molto diversa, non la riconoscerete

Per circa un anno ci siamo fatti coinvolgere da Cherry Season-Le stagioni del cuore. Questa serie turca ha avuto un incredibile successo. L’amore tra Oyku e Ayaz ha fatto da protagonista. Alla fine, dopo essersi più volte separati, i due giovani, tornano insieme e diventano genitori di due gemelli.

In questa serie, però, abbiamo avuto modo di seguire anche la storia tra Mete e Seyma. Ricordate il personaggio femminile appena citato? Non ha mai esitato ad approfittarsi degli altri e ha spesso cercato relazioni con uomini ricchi e potenti. Ma questo comportamento non la porterà lontano. Nella soap opera l’abbiamo vista così, ma adesso, l’attrice è completamente cambiata.

Avete visto lo scatto? E’ stata Nilperi Sahinkaya ad interpretare Seyma. Dopo 4 anni, l’attrice appare molto diversa, ha cambiato look. I suoi capelli sono di un colore molto più chiaro adesso. Riconoscerla in questo scatto social è molto difficile. Classe 1988, è diventata popolare in Italia grazie al ruolo di Seyma in Cherry Season-Le stagioni del cuore.