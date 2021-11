Si sono sposati! L’amatissima attrice è convolata a nozze: gioia immensa

Finalmente si sono sposati! L’amatissima attrice è convolata a nozze con il suo compagno: l’immensa gioia della coppia

È finalmente arrivata la notizia! La felice coppia è convolata a nozze presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Il lieto annuncio del matrimonio è arrivato dai profili Instagram dei neo sposini.

L’amore ha trionfato domenica 21 novembre, perché la felice coppia formata dalla nota attrice e dall’imprenditore marchigiano ha finalmente detto di si davanti a moltissimi amici. Sappiamo che la coppia non ha potuto avere vicino le rispettive famiglie, unico neo della splendida giornata. I due avrebbero dovuto convolare a nozze il prossimo anno, più precisamente a giugno, ma i due non hanno voluto attendere un giorno di più per celebrare il loro amore davanti agli invitati, tra cui noti amici.

Si sono sposati! L’amata attrice è convolata a nozze

Domenica 21 novembre si sono sposati Nicolò Zenga e Marina Crialesi. Lui è il figlio del famoso Walter Zenga e fratello dell’ex gieffino Andre Zenga, il quale ha partecipato alla scorsa edizione del GF Vip, trovando l’amore con la bella Rosalinda Cannavò. Lei è l’amata attrice della fiction Rai Un posto al sole, e interpretava Beatrice. Nicolò Zenga aveva annunciato ufficialmente la sua frequentazione con l’attrice proprio durante una diretta del Grande Fratello Vip, in occasione della sorpresa fatta al fratello minore.

I due piccioncini hanno mostrato su Instagram alcuni momenti del loro felice giorno e Nicolò Zenga ha poi risposto alle molte domande sull’assenza della sua famiglia al matrimonio. A quanto pare i due neo sposi hanno preferito celebrare il matrimonio solo con i pochi amici e i testimoni, in una cerimonia molto intima. Questo perché la famiglia della sposa non ha potuto partecipare all’evento, quindi per solidarietà il marito ha rinunciato alla sua famiglia nel grande giorno. Nicolò Zenga ha poi assicurato che le rispettive famiglie saranno presenti il giorno del “grande evento” che si terrà in chiesa. Nel frattempo la coppia ha festeggiato il lieto evento in compagnia dei celebri invitati tra cui Bebe Vio e Guenda Goria.

Tante congratulazioni ai neo sposi, vi auguriamo tanta felicità e aspettiamo di vederli ancora all’ altare circondati dalle loro famiglie.