Storie Italiane, che gaffe in diretta: imbarazzo per Eleonora Daniele

Gaffe in diretta a “Storie italiane”, che imbarazzo per la conduttrice Eleonora Daniele: ecco cos’è successo nella scorsa puntata

La conduttrice non se lo sarebbe mai aspettato, ma è successo veramente. Gaffe nello studio di “Storie italiane”, la presentatrice Eleonora Daniele non sapeva come uscirne. Fortunatamente il siparietto è diventato poi ironico, ma inizialmente era molto imbarazzante.

Storie italiane, gaffe in diretta

Storie italiane è un programma televisivo in onda su Rai Uno. La trasmissione va in onda dal 2011. Dal 2013 il programma è condotto da Eleonora Daniele. Il programma è incentrato sulle storie e i problemi della gente comune, con particolare attenzione ai fatti di cronaca italiani più rilevanti.

In una delle scorse puntate, uno degli ospiti del programma è stato protagonista di una clamorosa gaffe. La conduttrice Eleonora Daniele è apparsa piuttosto imbarazzata, ma fortunatamente è riuscita a risollevare la situazione. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Continuate a leggere l’articolo.

Di recente, in una puntata di “Storie italiane”, è stato ospite in studio Guillermo Mariotto, giudice del talent show “Ballando con le Stelle”. Proprio Mariotto è stato protagonista di una clamorosa gaffe che ha imbarazzato anche la conduttrice del noto programma televisivo.

Durante la puntata, infatti, il cellulare di Mariotto ha iniziato a squillare. Il giudice di “Ballando con le Stelle” in un primo momento ha cercato di far finta di nulla, ma poi non è riuscito a trattenere le risate. La Daniele si è accorta del suo imbarazzo e gli ha dato il permesso di rispondere: “Chi è che ti sta telefonando?“.

La conduttrice ha dunque invitato il suo ospite a rispondere al cellulare. Mariotto ha prima spiato sul display chi fosse, poi ha staccato la telefonata ed ha aggiunto in studio: “Era l’atelier“. Il siparietto, inizialmente abbastanza imbarazzante, si è poi trasformato in ironico.