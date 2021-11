Uomini e Donne, chi è Fabio: età, lavoro e curiosità sul corteggiatore di Isabella; tra i due sembra essere nata una bella intesa.

Proseguono le avventure nello studio di Uomini e Donne. Sia per quanto riguarda il trono Classico che quello Over, non mancano i colpi di scene nella trasmissione di Maria De Filippi. Come non mancano che new entry, che vanno ad arricchire il gruppo di corteggiatori o i parterre maschili e femminili del trono Over. A questo proposito, tra i nuovi arrivati c’è anche Fabio.

Il cavaliere è arrivato in trasmissione per conoscere Isabella Ricci, una delle dame più amate della trasmissione. E, tra i due, sembra essere nato qualcosa di importante: lasceranno insieme il programma? Staremo a vedere! Nel frattempo conosciamo meglio Fabio.1

Uomini e Donne, Fabio è il cavaliere che sta frequentando Isabella: conosciamolo meglio

È scoppiato l’amore tra Isabella e Fabio? È presto per dirlo, ma a quanto pare le cose tra i due procedono a gonfie vele. Nell’ultima registrazione, la coppia ha confermato l’interesse reciproco e, se dovesse continuare così, entrambi sono pronti ad uscire dalla trasmissione insieme! Ma cosa sappiamo del cavaliere che sta conquistando l’affascinante Isabella?

Si chiama Fabio Mantovani, ha 66 anni ed è un ex pilota di aerei civili della compagnia Meridiana, oggi in pensione. Nato a Milano, oggi vive in provincia di Verona. Alle spalle ha un matrimonio finito, dal quale sono nati due figli, uno che lavora nel settore dell’aereonautica, e una figlia che vive con lui e sta terminando gli studi.

Fabio è arrivato a Uomini e Donne per conoscere Isabella e tra i due si è instaurato un bel feeling sin dalle prime uscite. Sarà l’uomo giusto per lei? Noi glielo auguriamo!

Per scoprire tutte le novità ed i dettagli, non ci resta che seguire le prossime puntata del programma. Appuntamento su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 14 e 45.