Uomini e Donne, telespettatori senza parole: succederà molto presto

Clamorosa anticipazione per i fan di Uomini e Donne: nessuno si sarebbe aspettato quello che vedremo in studio, cosa succederà?

Da anni in onda con enorme successo, Uomini e Donne riesce a catalizzare l’attenzione anche sui social dove c’è sempre grandissima curiosità per quanto riguarda le anticipazioni delle puntate registrate.

Stando a quanto si legge sul web, durante la puntata registrata venerdì 19 novembre, il pubblico ha assistito ad un ritorno alquanto imprevisto che renderà certamente felici moltissimi seguaci della storico dating show di Canale 5.

Sappiamo che Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha appena pubblicato il suo romanzo intitolato “Cupido spostati” in cui racconta, traendo spunto dalla realtà e aggiungendo dettagli romanzati, il percorso di una ex protagonista della trasmissione tradita dal fidanzato al di fuori del programma.

L’identità della protagonista non è nota e il pubblico sta facendo varie ipotesi al riguardo. Per cercare di capirne di più la settimana scorsa abbiamo visto tornare in studio Teresanna Pugliese, che 10 anni fa partecipò sia come tronista scegliendo Antonio Passarelli e poi come corteggiatrice di Francesco Monte messo da parte inizialmente. Da parte di quest’ultimo però ci fu un tradimento, confessato dalla stessa Teresanna.

Ebbene, pare che a breve vedremo un altro graditissimo ritorno: non potete immaginare di chi si tratta!

Uomini e Donne, fan in delirio: in studio rivedremo proprio lei!

Tra le ex corteggiatrici o troniste che hanno raggiunto un successo strepitoso una volte uscite dalla trasmissione, c’è sicuramente Giulia De Lellis, che nel 2016 fu scelta dall’ex tronista Andrea Damante.

Sarà proprio lei a rientrare negli studi Elios, con immensa gioia del pubblico che potrà fare così il pieno di nostalgia! In effetti, anche la famosa influencer fu tradita, come ha raccontato lei stessa nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!”. Potrebbe perciò nascondersi lei dietro la protagonista del libro della Mennoia.

Forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa. Il pubblico accoglierà con immensa gioia Giulia!

Non resta che continuare a seguire Uomini e Donne per gustarci la puntata!