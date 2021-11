“La vita è bella”: il famoso attore diventa padre per la sesta volta, che gioia! L’annuncio sui social è dolcissimo.

A 44 anni il famosissimo attore è diventato papà del suo sesto figlio! L’annuncio è arrivato a sorpresa, nelle scorse ore, attraverso i social. La coppia ha preferito tenere nascosta la notizia della gravidanza, dopo due aborti spontanei, nel settembre del 2019 e nel giugno del 2020.

Una grandissima gioia per l’attore, che ha condiviso la notizia con i suoi fan sui social: “La vita è bella”, conclude nel suo lungo messaggio. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia!

L’amatissimo attore diventa padre per la sesta volta: l’annuncio a sorpresa

Ebbene sì, il famosissimo attore è diventato papà del suo sesto figlio. Si tratta del sesto bebè nato dall’amore con la sua Kimberly, a cui è legato dal 2010. Di chi stiamo parlando?

Di James Van Der Beek, l’indimenticabile Dawson Lerry della serie tv Dawson’s Creek! L’attore, oggi 44 enne, è papà di Olivia, 11 anni, Joshua (9), Annabel ( 7), Emilia ( 5), Gwendolyn ( 3) e l’ultimo arrivato, Jeremiah! Tutti nati dal matrimonio con Kimberly Brook; prima di conoscere lei, dal 2003 a 2009, l’attore è stato sposato con la collega Heather Ann McComb.

Sesto figlio per la coppia, che ha preferito non rivelare nulla della gravidanza, per via degli spiacevoli episodi che hanno dovuto affrontare: due aborti spontanei, causati da un problema alla cervice, entrambi alla 17 esima settimana. Fortunatamente tutto è finito per il meglio e il piccolo “Remi” si è aggiunto alla numerosissima famiglia.

Nel post Instagram, invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi, la coppia ringrazia tutti coloro che sapevano della notizia ma che hanno rispettato il loro desiderio di privacy. Ai genitori per la sesta volta tutti i nostri migliori auguri e benvenuto al mondo piccolo Jeremiah!