Ne Il Signore degli anelli abbiamo tanto amato il suo personaggio: oggi l’attore è così, ma lo riconoscete?

Il Signore degli anelli è una saga colossal fantasy, basata sull’omonimo romanzo scritto da Tolkien. E’ una trilogia e per questo è divisa in tre capitoli. Il primo è uscito nel 2001, La compagnia dell’anello, Le due torri nel 2002 e il Ritorno del re nel 2003. La trama narra della missione affidata ai due hobbit della Contea, Frodo Baggins e Samvise Gamgee.

Dopo che Bilbo, lascia a Frodo la sua proprietà e l’anello, sarà a lui affidato il compito di portare questo fardello. Parte insieme a Sam, per distruggere l’unico anello del potere esistito. Sam sarà di grande aiuto e appoggio per il portatore dell’anello, anche se, ricordiamo che, Gollum, la creatura che si unirà a loro, per ingannarli, porterà astio fra i due. Ebbene, l’attore in foto ha fatto parte de Il Signore degli anelli. Oggi, dopo più di 17 anni dall’uscita dell’ultimo capitolo, è così. Guardando lo scatto, l’avete riconosciuto? Nella saga era molto diverso.

L’abbiamo amato ne Il Signore degli anelli: oggi l’attore è così, lo riconoscete?

L’attore che vediamo in questa foto ha fatto parte della saga Il Signore degli anelli. Ha recitato in tutti e tre i capitoli, rivestendo un ruolo fondamentale. Dall’uscita del terzo, Il ritorno del re, nel 2003, sono passati ben 18 anni.

Oggi la star de Il Signore degli anelli appare molto diverso, perchè non era affatto così quando ha recitato nella saga. L’avete, per caso, riconosciuto? Ha affiancato Frodo Bagging nel viaggio nella Terra Di mezzo. Insieme hanno portato a termine la difficile missione, distruggere l’anello del potere. Adesso, è tutto più chiaro?

Ebbene sì, nello scatto vediamo Sean Astin, l’attore che ha interpretato Sam Gamgeee. Vedendolo oggi, l’avreste mai riconosciuto? Classe 1971, allora, quando è entrato a far parte del cast aveva circa 30 anni ed era molto diverso. Il ruolo di Sam ha fatto sì che l’attore diventasse noto in tutto il mondo.