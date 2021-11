Amici 21, nella puntata di domenica LDA si è esibito sulle note di “It’s oh so quiet”, e inaspettatamente arriva un commento di Gigi D’Alessio.

Amici di Maria De Filippi è arrivato alla ventunesima edizione. Quest’anno ci sono state molte novità. Il talent non va più in onda il sabato pomeriggio, ma la domenica. Come sappiamo, i ragazzi, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al covid, vivono insieme nella casetta. Questo per evitare di avere contatti con l’esterno.

Proprio per questo, ad esempio, anche nei passi a due, i ballerini possono ballare con i propri compagni, ma non con un professionista oppure viene messo un plexiglass, tra i due. Domenica 21 novembre è andata in onda una nuova puntata. I cantanti hanno affrontato una nuova gara, portando un brano assegnato non dal proprio professore e sono stati poi gli insegnanti a dare un voto. Sappiamo che LDA è il figlio di Gigi D’Alessio. L’allievo si è esibito cantando It’s oh so quiet, brano assegnato da Anna Pettinelli. E proprio durante la puntata di domenica, per l’allievo di Zerbi, è arrivato un commento di Gigi.

Amici 21, LDA si esibisce in puntata: arriva l’inaspettato commento di Gigi D’Alessio

Domenica 21 novembre, c’è stata una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. I cantanti hanno affrontato una nuova gara di canto, questa volta giudicata dai professori, su un brano assegnato non dal loro insegnante. LDA ha cantato il brano It’s oh so quiet, di Bjork, assegnato da Anna Pettinelli.

Quest’ultima ha dato zero all’allievo, perchè ha detto che l’idea gli è stata data da Zerbi, suo professore e non è sua. Sappiamo che, quando i ragazzi si esibiscono, sul profilo ufficiale di Amici, vengono pubblicate le loro foto, dove viene spiegato cosa stanno portando in studio. Ebbene, proprio in basso alla foto di LDA, durante la puntata, Gigi D’Alessio ha lasciato un commento.

“Ciao, sono il papà di LDA”, ha scritto l’artista, con tanto di applausi. E’ evidente che a Gigi è molto piaciuta l’esibizione di suo figlio e questo commento sembra dimostrare il grande orgoglio che prova.