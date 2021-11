Annuncio dolcissimo: diventeranno genitori e l’hanno comunicato così

“Ti abbiamo desiderato tanto”: con queste parole il calciatore e la modella annunciano sui social che diventeranno genitori.

Un post su Instagram che racchiude tutta la tenerezza possibile: la foto li ritrae mentre lui le bacia il pancione e, sotto, un messaggio ricco d’amore per il bebè in arrivo. La famosa coppia ha così annunciato ai fan la più grande delle gioie: presto saranno genitori!

Si tratta di Zoe Cristofoli e Theo Hernandez: la modella e dj veronese e il calciatore del Milan sono innamoratissimi e pronti ad ingrandire la famiglia. Insieme da più di un anno, i due convivono a Milano e, sebbene abbiano attraversato tempo fa un momento di crisi, ora stanno vivendo al massimo il loro amore.

Hanno infatti deciso di mettere al mondo il loro primo figlio annunciandolo con un post carico di emozione: “Ti abbiamo desiderato tanto.. e già ti stiamo aspettando con ansia e tanto Amore. Non vediamo l’ora di guardarti negli occhi e accompagnarti in questo meraviglioso viaggio che si chiama Vita”, si legge a corredo dell’immagine.

Più di recente, Zoe ha anche fatto capire il sesso del bebè pubblicando un video che raccoglie i momenti più belli della gravidanza.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez diventeranno genitori: un video rivela se di un maschietto o di una femminuccia

Dopo essere stata al centro del gossip per il presunto flirt con Fabrizio Corona, la star dei social ha iniziato una nuova pagina della sua vita accanto al giocatore del Milan.

Lo scorso mese di ottobre, il settimanale Oggi ha rivelato che il 24enne è risultato negativo al Covid dopo essere stato contagiato nel corso del ritiro della Nazionale francese.

In base al video a cui via abbiamo accennato prima, il primo figlio della giovane coppia dovrebbe essere un maschietto. In ogni caso, la notizia ha fatto esplodere di gioia il cuore dei fan che non vedono l’ora di conoscere il bebè!

Tantissimi auguri a questa coppia fantastica!