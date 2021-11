Beautiful anticipazioni: tradimento shock, ma si tratta di un manichino! Accade l’impensabile dopo la scoperta del bacio.

Sta per accadere l’impensabile a Beautiful! Di tradimenti, nel corso di questi quasi 35 anni di messa in onda, ne abbiamo visti tantissimi a Los Angeles… ma avevate mai visto un tradimento con protagonista un manichino? Ebbene, sta per accadere qualcosa che sconvolgerà del tutto le vite dei protagonisti.

Si, perché il bacio col manichino ( che sarà scambiato per la persona reale) sarà scoperto dal compagno di quest’ultima che, sconvolto, si farà consolare dalla sua ex! Insomma, preparatevi a puntate incandescenti! Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful anticipazioni: tradimento shock, ma Thomas bacia un manichino

Un bacio che scatenerà un vero e proprio caos a Beautiful. Peccato che si tratta di un bacio finto! Si, perché Thomas Forrester tornerà presto in preda alla sua ossessione per Hope Logan e sarà proprio il manichino con le sembianze della figlia di Brooke a baciare! In quel momento, però, a vederli c’era Liam, che ha scambiato il pupazzo per la reale Hope. Come è finita? Malissimo.

Dopo aver bevuto un bel po’, Liam si reca da Steffy e i due finiscono per trascorrere una notte di passione! Doppio tradimento in atto, visto che oltre a Liam, anche la giovane Forrester è impegnata con Finn. I due amanti decidono di non dire nulla di quanto accaduto, essendosi pentiti l’indomani. Ma cosa accadrà quando scopriranno che, in realtà, Hope non ha mai baciato Thomas?

Altri problemi nasceranno anche quando, proprio poco dopo aver trascorso la notte con Liam, Steffy scoprirà di essere incinta…Di chi è il bambino? Per tutte le ultime novità e le anticipazioni sull’amatissima soap opera continuate a seguirci!