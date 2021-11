Belen e Antonino perchè si sono lasciati? Spunta un’ipotesi clamorosa

Perchè Belen e Antonino si sono lasciati? Spunta un’ipotesi clamorosa: in questo articolo vi spieghiamo tutto nei dettagli

La coppia sta vivendo un periodo di pausa, ma la crisi sembra davvero non risanabile. Ma perchè i due si sono lasciati? Nelle ultime ore è spuntata fuori un’ipotesi davvero clamorosa. Fino ad adesso non se n’era mai parlato. E se fosse veramente così?

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, sapete cosa ha fatto dopo la separazione da Antonino? Così ha ritrovato il sorriso

Belen e Antonino perchè si sono lasciati?

Dopo la fine della storia d’amore con Stefano De Martino, ballerino professionista con il quale ha avuto un figlio, Belen Rodriguez ha voltato pagina ed ha ritrovato il sorriso grazie ad Antonino Spinalbese.

La loro relazione amorosa è sembrata seria sin da subito. I due hanno deciso di mettere su famiglia e la modella argentina è rimasta incinta per la seconda volta. La coppia ha dunque avuto una splendida figlia, Luna Marie. Dopo la sua nascita, però, la coppia ha vissuto un periodo di crisi, culminato con la separazione definitiva.

LEGGI ANCHE: Dove vivono Belen Rodriguez ed Antonino? Una casa che lascia tutti a bocca aperta

Attualmente Belen e Antonino avrebbero deciso di prendersi un periodo di pausa di riflessione. La ferita, però, sembrerebbe molto più profonda. I due, infatti, non sono più tornati insieme. Hanno deciso di separarsi e vivono in due case diverse. Né l’uno né l’altra hanno rilasciato dichiarazioni sulla fine della storia d’amore e le ipotesi sui motivi della separazione sono veramente tante.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez, la casa ad Ibiza è uno spettacolo: il giardino e la piscina la fanno sognare

Nelle ultime ore è spuntata fuori un’altra clamorosa ipotesi. Siete curiosi di sapere di quale si tratta? E allora continuate a leggere l’articolo. Si tratta di un’ipotesi che vi lascerà veramente a bocca aperta.

Come riporta il settimanale Di Più Tv, la storia d’amore tra Belen e Antonino sarebbe terminata a causa di un tradimento da parte di lui. Questa ovviamente è un’indiscrezione e come tale da prendere le pinze. Il settimanale annuncia che il parrucchiere milanese avrebbe ‘perso la testa’ per una ragazza che lavora dietro le quinte, di conseguenza lontana dal mondo dello spettacolo. Sarà vero?