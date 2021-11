Ti spazzo in due sta spopolando su Real Time, ma chi sono le protagoniste di questo nuovo programma? Di dove sono e quali sono i loro nomi.

Non prendete impegni per questa sera: una nuova puntata di Ti spazzo in due è pronto ad allietarvi la serata. La famiglia Paglionico, infatti, sarà alla prese con una nuova avventura. E, soprattutto, con una nuova casa da mettere a nuovo. Riusciranno nel loro intento e a far brillare tutto come se fosse nuovo? Assolutamente si, ne siamo certi! Nel frattempo, però, scopriamo qualche cosa in più su di loro.

Sono proprio loro le regine del pulito: le Paglionico! Protagoniste indiscusse dal programma di Real Time ‘Ti spazzo in due’, le cinque simpaticissime donne hanno saputo riscuotere un successo davvero impressionante sin dalla loro prima apparizione sul piccolo schermo italiano. Oltre a vantare di una simpatia incredibile, ciascuna di loro possiede delle ‘chicche’ sul pulito che in pochi conoscono. Ecco, ma cosa sappiamo su di loro? Su Instagram, sono diventate delle star, ma siete curiosi di sapere chi sono e che cosa fanno? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Ti spazzo in due, chi sono le protagoniste?

Dopo Malati del pulito, amatissima e famosissima trasmissione di Real Time, anche l’Italia ha le sue esperte del pulito. Stiamo parlando proprio di loro: le Paglionico, protagoniste del programma Ti spazzo in due. In onda ogni Mercoledì su canale 31 del digitale terrestre, le cinque simpaticissime donne sono alle prese con le disperate richieste di alcune famiglie italiane che sentono l’esigenza di rimettere sottosopra la loro casa.

Cosa sappiamo, però, su di loro? Appurato che con la loro simpatia e i loro consigli sul pulito, le Paglionico sono diventate delle star, siete curiosi di sapere qualche cosa in più? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe proprio che le cinque donne sia imparentate tra di loro. E che lavorino tutte insieme nella loro impresa di famiglia. Conosciamole meglio. Partiamo da lei: Rosy Paglionico, simpaticissima donna di 71 anni, mamma di Antonella ed Anna e nonna delle due giovanissime ragazze. Antonella Paglionico ha 54 anni. Ed ha iniziato a svolgere questo mestiere circa 35 anni fa. Anna Paglionico, ha 50 anni. Infine, Veronica e Tiziana, entrambe figlie di Antonella.

Insomma, una squadra tutta al femminile! Noi non vediamo l’ora di vederla in azione stasera, voi?